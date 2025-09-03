¿Ya está pactado? Dalílah Polanco revela al posible sexto eliminado de La casa de los famosos México 2025

A un día de la sexta nominación en La casa de los famosos México 2025, la tensión al interior del reality ha crecido. Uno de los momentos más emotivos y reveladores de la semana lo protagonizó la actriz y comediante Dalilah Polanco, quien, expresó junto a Facundo y frente a las cámaras saber quién es el siguiente habitante en salir.

La reciente salida de Mariana Botas en La casa de los famosos México pegó al interior del ‘cuarto Día’ pues las cámaras captaron a Dalílah Polanco visiblemente afectada al finalizar la ceremonia de eliminación.

Además, en lo que va de la competencia, tres de los integrantes de ‘cuarto Día’ han sido eliminados de forma consecutiva: Ninel Conde, Priscila Valverde y Mariana Botas. Este hecho no solo ha debilitado la estrategia colectiva de ese grupo, sino que ha dejado claro que el favoritismo del público está con el ‘team Noche’.

Dalílah cuestionó junto a ‘Guana’ la estrategia del cuarto, pues no sabe la verdadera razón por la que el público tiene un claro favorito: "¿O también el hecho de que no somos un grupo fuerte porque no estamos unidos así como ellos?”, mencionó.

La incertidumbre aumentó cuando ambos consideraron que el público podría no estar percibiendo las cosas de la misma manera que ellos desde dentro de la casa, lo que podría estar perjudicando el desarrollo de su estrategia.

Dalilah Polanco y el Guana hablan de la salida de Mariana Botas / Captura de pantalla

¿Dalílah Polanco revela al sexto eliminado de La casa de los famosos México?

Durante una charla informal mientras realizaban labores de limpieza en la cocina, Dalílah Polanco platicó con su compañero Facundo, revelando lo que muchos ya sospechaban: la actriz se siente vulnerable, sin el respaldo del público y teme estar en la cuerda floja, por lo que casi asegura ella sería la siguiente eliminada.

“Creo que yo soy la que sigue de salir porque está cabr*n. Yo siento que si no gano la salvación de alguna manera, está cabr*n. Siento que nos van a ir votando uno por uno por lo que sea” Dalílah Polanco

La salida reciente de Mariana Botas, una de sus grandes aliadas dentro del juego, ha sido un golpe anímico fuerte para la actriz, quien parece haber perdido la confianza tanto en la dinámica del reality como en el respaldo de la audiencia.

A diferencia de sus primeros días en el reality, donde se le veía con mayor energía y entusiasmo, ahora la actriz admite sentirse más incómoda que feliz.

“ Ya estamos en un momento en el que dices: ya no estoy feliz todo el tiempo, ya estoy más incómoda más tiempo...”, confesó .

¿Qué cuarto ganó la prueba del líder de La casa de los famosos México en su sexta semana?

La prueba del líder de La casa de los famosos México 2025 consistió en una dinámica de béisbol en la que cada concursante avanzaba por bases con valores numéricos. Al presionar un botón en cada base, los puntos se reflejaban en una pantalla individual. Si un jugador igualaba el número mostrado en la pantalla del jardín, activaba el “envío rápido” y eliminaba a un contrincante. Superar esa cifra resultaba en un out automático.

Los finalistas de la prueba fueron Mar Contreras, ‘Guana’ y Facundo. En la final, las tres rondas fueron ganadas por ‘el Guana’ quien se convirtió en el líder de la semana, por lo que goza de inmunidad (importante, ya que en redes existe una campaña para no votar por él en caso de ser nominado).

A la suite lo acompaña Facundo, pues en una dinámica al azar, se ganó el privilegio de estar toda esta semana en la suite junto a su compañero del ‘cuarto Día’. En redes, los fans y seguidores de este cuarto, ven importante este triunfo, pues se garantiza que ‘Guana’ no saldrá esta semana.

Con la sexta nominación a la vuelta de la esquina, queda por ver si la percepción que tiene de sí misma se verá reflejada en las votaciones del público. ¿Será Dalílah Polanco la siguiente en abandonar la casa más famosa de México?

