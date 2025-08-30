La casa de los famosos México: Alexis Ayala expone a Dalilah Polanco por esconder comida ¿como Mariana Echeverría?

La tensión aumenta en ‘La casa de los famosos México 2025’. A poco de saber quién será el nominado salvado de la semana, Alexis Ayala confronta a Dalilah Polanco por ‘esconder’ la comida, provocando que, en redes sociales, los usuarios recuerden lo sucedido con Mariana Echeverría en la temporada pasada.

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Cómo fue la ‘pelea’ entre Dalilah Polanco y Alexis Ayala por la comida en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El momento se suscitó en la cocina de ‘La casa’. Dalilah Polanco estaba escondiendo que oaxaca en el refrigerador cuando Alexis Ayala, al darse cuenta de la situación, le preguntó por qué lo estaba haciendo.

Aparentemente nerviosa, la actriz se justificó diciendo que solo lo hacía para que la comida durara más tiempo. Y es que, según ella, algunos habitantes no han entendido que los alimentos “son para todos”.

“Está ca… cómo no le piensan en las cantidades. ¿Te has dado cuenta de cómo no le piensan en las cantidades? O sea, si le agarran... me agarran el queso, y lo pican y se hacen un sándwich. Y dices: ‘No, es para todos’. Pero no han, no han logrado ese... Como hijos únicos son” Dalilah Polanco

Al ver que Alexis Ayala, aparentemente, no estaba muy convencido con su respuesta, Dalilah reiteró que los alimentos se están “desperdiciando” y su intención al “esconder la comida” es que dure lo más posible.

“Sabes que ven que hay tres cosas y se comen dos y media y dejan tirada la otra. Es una cosa rara. Entonces, trato de escondérselos en el refri, que es ridículo, o escondo las cosas detrás de algo donde yo soy la que no alcanza. Pero, pues, para que les dure más, nos dure. Tengo que pensar en todo. La Nutella, la vez pasada, duró tres días”, manifestó.

Aunque las intenciones de Dalilah son aparentemente buenas, los usuarios no pudieron evitar recordar la postura que tomó Mariana Echeverría durante su temporada sobre los alimentos.

¿Cómo fue la participación de Mariana Echeverría en ‘La casa de los famosos México 2024’?

Si bien Mariana Echeverría se perfilaba para ser una de las favoritas en ‘La casa de los famosos México 2024’, su participación dejó mucho que desear, principalmente por su aparente “obsesión” con la comida.

En diversas ocasiones, la conductora se dijo muy molesta de que “desperdiciaran” la comida. Incluso tuvo una discusión con Briggitte Bozzo por un mango. Y es que Echeverría quería quitarle a la joven un mango que era parte de la escenografía que habían puesto para una fiesta.

Con frases como “échalo, Briggitte” y “es para todos”, Mariana insistió en que le diera la fruta para guardarla, pese a que la joven quería quedársela como un autoregalo de cumpleaños.

Aunque al final todo resultó bien y Bozzo se quedó con el mango, el momento sigue siendo muy recordado. No solo hicieron un capítulo en ‘La rosa de Guadalupe’ inspirado en este suceso, también provocó que, hasta ahora, muchos sigan llamando a Mariana como ‘Lady mangos’.

Ahora que Dalilah escondió la comida, muchos usuarios han comparado a la actriz con la conductora y hasta han pedido su salida de ‘La casa’, argumentando que la “comida es sagrada” y no debe esconderse.

Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Dalilah Polanco abandona ‘La casa de los famosos México 2025’?

El pasado 27 de agosto, se realizó la quinta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. De nueva cuenta, Dalilah Polanco quedó en riesgo de ser eliminada. Además de la actriz, estos son los famosos que quedaron en la placa:

Facundo

Aldo De Nigris

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Mar Contreras

Abelito

Mariana Botas

Según las encuestas hechas por páginas especializadas en el reality, la eliminada de la semana sería, presuntamente, Mariana Botas, a menos que sea salvada. Sin embargo, esta información no proviene de una fuente oficial de La casa de los famosos México’.

Con esto, se puede intuir que Dalilah no estaría en riesgo, al menos una semana más. No obstante, esto no es oficial y solo se sabrá si Polanco sale de la casa hasta la siguiente gala de eliminación el próximo domingo. ¿Será?

