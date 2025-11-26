Marta Guzmán estalla contra Sylvia Pasquel por dudar del accidente de Dalilah Polanco, ¡le recuerda su pasado!

Aunque “La casa de los famosos México 2025" terminó en octubre, las polémicas y roces generados siguen a flor de piel. Esta semana se anunció que Sylvia Pasquel será madrina de las 8200 representaciones de la obra “Los monólogos de la vagina”, donde actúa su hija Stephanie Salas y su nieta Camila Valero, pero también Dalilah Polanco.

Sin embargo, la invitación desató polémica en redes, pues muchos recordaron que Sylvia Pasquel llegó a poner en duda el accidente que Dalilah Polanco sufrió durante La casa de los famosos México e incluso insinuó que la actriz quizá se había dejado caer a propósito.

Por ello, Marta Guzmán, conductora y amiga de Dalilah Polanco, lanzó un contundente mensaje a Sylvia Pasquel y le hizo un incómodo recordatorio sobre una caída de su pasado.

Mira: Esposo de Mar Contreras explota contra Marta Guzmán tras acusaciones hacia la actriz: “Respete”

Martha Guzmán critica que Sylvia Pasquel sea madrina de Monólogos de la vagina, tras incentivar hate contra Dalila Polanco. / Redes sociales

¿Qué dijo Sylvia Pasquel sobre la caída de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México?

Recordemos que Sylvia Pasquel fue invitada a una pre-gala de “La casa de los famosos México”, junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. Durante su participación, compartió su opinión sobre lo que ocurría dentro del reality y expresó que no le agradaba el juego de Dalilah Polanco, a quien criticó al asegurar que “no la sentía real”.

“No lo siento real, no veo la verdad por ningún lado. Como que está todo muy fabricado, las palabras exactas... ‘palabras al corazón’. No ha estado a gusto, está aguantando por los 4 millones de pesos y porque esto te da fama, popularidad”, djo Sylvia Pasquel

El comentario dividió opiniones en el foro. Mientras algunos panelistas asintieron en silencio, otros prefirieron defender a Dalilah Polanco, recordando que la audiencia es quien define su destino dentro de la competencia. Pasquel también cuestionó un episodio ocurrido semanas atrás, cuando Polanco sufrió una caída durante una de las pruebas físicas:

“¿Pero fue accidente o se aventó? Porque parecía que se había aventado, parecía un clavado”, expresó.

Por ello, el anuncio de que Sylvia Pasquel será madrina de la obra “Los monólogos de la vagina” causó revuelo. Algunos fans de Dalilah Polanco expresaron su molestia, pues aseguran que la actriz cumple años este jueves 27 de noviembre, lo que podría hacer incómoda la presencia de Pasquel en una fecha especial para ella.

Sylvia Pasquel en La casa de los famosos México / Captura de la pantalla

¿Qué dijo Marta Guzmán sobre Sylvia Pasquel tras comentario de Dalilah Polanco?

Por supuesto, Marta Guzmán no estuvo de acuerdo con que Sylvia Pasquel fuera elegida madrina de la puesta en escena en la que también participa Dalilah Polanco junto a Stephanie Salas y Camila Valero. Por ello, recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para arremeter contra la hija de Silvia Pinal.

No sólo eso: Marta Guzmán también recordó la polémica caída que Sylvia Pasquel sufrió días antes de la boda de su nieta Michelle Salas en Italia, misma que le impidió asistir al enlace. En aquel momento, en redes sociales circularon especulaciones de que su accidente no había sido real y que, en realidad, no habría sido invitada.

Con esa controversia en mente, Martha lanzó su crítica desde X, antes Twitter:

“Silvia Pasquel, será madrina de una de mis obras favoritas #MonólogosDeLaVagina Dato curioso, Silvia puso en duda el accidente de la actriz Dalilah Polanco, pero se olvidó de algo que pasó hace 2 años.¿Se accidentó o no fue requerida a la boda?”, publicó junto a un video que cuestionaba el accidente que la actriz sufrió durante su viaje a Europa.

“Tía Marta nunca decepcionas siempre sales a defender a quien lo merece , el amor y el respeto se ganan y esa señora que quieren de madrina no merece estar ahí”, escribió una internauta.

En X comentó otra usuaria: “Una persona como Sylvia Pasquel no representa a las mujeres, ni debe ser madrina de una obra feminista, donde el mensaje principal es la empatía entre mujeres, cosa que esa señora no tuvo hacia Dalilah. Solo la difamó y humilló. ¡Qué mentada de ma..que hagan eso!”,

Mira: Dalilah Polanco sufre aparatoso accidente durante prueba en La casa de los famosos México ¿Abandona el reality?

Martha Guzmán critica que Sylvia Pasquel sea madrina de Monólogos de la vagina, tras incentivar hate contra Dalila Polanco. / Redes sociales

¿Quién es Marta Guzmán, conductora y amiga de Dalilah Polanco?

Marta Guzmán es una comunicadora mexicana nacida el 23 de junio de 1973 en Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y comenzó su carrera en medios en la década de los noventa.

Trabajó en programas como “Eco” y “En concreto.” Con el tiempo se consolidó como conductora en Televisa, participando en espacios informativos como “Duro y directo”, “Hoy” y “Primero Noticias”, donde se hizo conocida como presentadora del clima.

A lo largo de su trayectoria, Marta también formó parte de “Matutino Express” . Posteriormente, se unió a TV Azteca con el programa "¿Qué hay de comer?”

Marta ha enfrentado retos importantes, como el diagnóstico de cáncer de mama en 2021, experiencia que compartió públicamente para generar conciencia sobre la enfermedad.

Su amistad con Dalilah Polanco ha sido muy visible en los últimos años. Ambas se conocieron trabajando juntas y han mantenido un vínculo cercano, que se evidenció cuando Marta visitó a Dalilah en “La casa de los famosos México en 2025".

Mira: ¿Mar Contreras le respondió a Marta Guzmán tras acusarla de usar bots para atacarla? Esto dijo la actriz