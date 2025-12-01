Murió Silvia Pinal: Así fue la última foto que Sylvia Pasquel y la Gran diva se tomaron juntas

A un año de la partida de Silvia Pinal, la legendaria diva del cine, teatro y televisión mexicano, su hija Sylvia Pasquel ha compartido un emotivo homenaje a través de sus redes sociales. Con palabras cargadas de nostalgia, la actriz y cantante expresó el profundo dolor que siente por la ausencia de su madre, al mismo tiempo que celebró la inmortalidad de su legado artístico y humano. Además, mostró la última imagen que se tomaron juntas.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal / Instagram: @sylviapasqueloficial

¿De qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal, la icónica actriz mexicana, fue hospitalizada debido a una infección urinaria. Sin embargo, su situación se complicó cuando desarrolló una arritmia cardíaca, lo que la obligó a ser atendida en la unidad de cuidados intensivos el 21 de noviembre del 2024. Aunque inicialmente los médicos mostraron un pronóstico optimista, su estado de salud empeoró progresivamente con el paso de los días.

Frente a este panorama, la familia decidió mantenerla internada para evitar complicaciones adicionales. No obstante, el jueves 28 de noviembre, su estado empeoró aún más al presentar una neumonía, la cual desafortunadamente no pudo superar.

Según los periodistas Ernesto Buitrón y Sebastián Reséndiz, la famosa diva del cine mexicano sufrió dos colapsos pulmonares antes de su fallecimiento.

“ La causa del lamentable fallecimiento de doña Silvia fue una neumonía que complicó su estado de salud tras varias complicaciones que tuvo desde el miércoles pasado ”, dijo Ernesto Buitrón en el programa Hoy.

“ Y como bien lo dices, doña Silvia tuvo dos colapsos pulmonares y ya no se pudo recuperar, aunque estaba previsto que saliera el miércoles ”, agregó Sebastián Reséndiz.

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Cuál fue la último foto que Silvia Pinal y su hija, Sylvia Pasquel, se tomaron juntas?

El 29 de noviembre de 2025, Sylvia Pasquel, hija de la fallecida Silvia Pinal, publicó una imagen en su cuenta de Instagram, donde recordó a su madre con un mensaje lleno de emotividad, pues, según Pasquel, fue la última foto que se tomaron juntas.

Nuestra última foto juntas...un instante que ahora es eterno. Ha pasado un año, mamita, y te extraño cada día más. Sylvia Pasquel

Desde su partida, los homenajes y recuerdos han sido constantes, pero el aniversario luctuoso ha cobrado un carácter especial tanto para su familia, como para sus fans y seguidores a lo largo del país y del mundo.

El mensaje de Pasquel finalizó con una tierna despedida, agradeciéndole a su madre, por los recuerdos y por darle la oportunidad de “vivir":

“ Gracias por haberme dado la vida y por enseñarme a vivirla con pasión. Besos hasta el cielo mamita, te amo ”, escribió la también actriz, Sylvia Pasquel.

¿Quién tiene el famoso cuadro de Silvia Pinal que fue pintado por Diego Rivera?

El famoso retrato de Silvia Pinal realizado por Diego Rivera tiene una historia fascinante y llena de valor. La actriz recordó que todo comenzó en 1956, cuando su arquitecto la presentó al célebre muralista para que la pintara.

Aunque Silvia ya era una figura conocida, se sorprendió cuando Rivera aceptó sin pensarlo. Durante su encuentro, ella expresó su preocupación por el precio de la obra, consciente de la fama internacional del pintor.

Sin embargo, Rivera la dejó sorprendida al responder: “¿ Qué le parece si no le cobro ?”. Aunque Silvia intentó ofrecerle una cantidad simbólica, él le explicó que solo había dos posibilidades: o lo hacía de forma gratuita o le cobraría una suma tan elevada que sería imposible de pagar.

De este modo, sin ningún costo, Pinal recibió un retrato que hoy es uno de los más valiosos tesoros de la familia y una pieza clave del arte mexicano.

De acuerdo con lo que han comentado Luis Enrique Guzmán y su hija Alejandra Guzmán, el retrato de Silvia Pinal fue llevado desde la casa de la actriz hasta la residencia de la cantante.

“ Mi mamá le dejó el cuadro a Alejandra en 2004, ese cuadro ya era suyo... nada más que por respeto no se lo llevó en ese momento "; dijo Luis Enrique.

Alejandra Guzmán posteriormente confirmó que el cuadro ya está bajo su cuidado y que han decidido enviarlo a restaurar. En su lugar, se dejará una copia en la antigua casa de Silvia Pinal, mientras que el original permanecerá con ella. Según se ha informado, esta decisión fue tomada de manera consensuada entre los hijos de la actriz.

