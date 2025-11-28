Aseguran que Silvia Pinal iba a salir del hospital, pero todo cambió: la decisión de sus hijos marcó su final

Este 28 de noviembre se cumple un año desde la muerte de Silvia Pinal, la gran diva del Cine de Oro y figura histórica de la televisión mexicana. Y aunque su familia siempre fue muy hermética respecto a los detalles de sus últimos días, hoy surgió una nueva versión que ha provocado revuelo. Su amigo cercano, el actor y productor Iván Cochegrus, habló en el programa ‘Venga la alegría’ y reveló cómo fueron realmente esas horas finales que marcaron el adiós a una de las mujeres más influyentes del espectáculo nacional.

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Por qué decían que Silvia Pinal saldría del hospital y qué pasó en su hospitalización el 26 de noviebre del 2024?

Las palabras de Iván Cochegrus han levantado mucha atención porque describen un panorama completamente distinto al que el público imaginaba. El productor contó que el 26 de noviembre por la noche, médicos del hospital informaron que todo estaba listo para darla de alta al día siguiente. La familia, aliviada, respiró profundo pensando que la actriz, como tantas vece, había logrado “librarla”.

“Teníamos mucha esperanza. La noche del 26 de noviembre nos informan que a la siguiente mañana teníamos que ir por ella, había librado una vez más el hospital”, relató Cochegrus, recordando cómo todos se preparaban para recibirla nuevamente en casa.

Pero la madrugada cambió todo. Según el testimonio del productor, la salud de Silvia se deterioró de forma brusca y devastadora. Los problemas respiratorios que había presentado previamente regresaron con más fuerza.

Iván Conchegrus “Cuando estuvimos con el cardiólogo nos dio la triste noticia de que la señora a las 4 de la mañana había tenido dos problemas respiratorios los cuales habían sido devastadores y habían mermado muchísimo su salud, el doctor nos decía que ya no podía hacer absolutamente nada”.

Algunos internautas se asustaron de ver a Silvia Pinal en tendencias / Clasos

¿Qué decisión drástica tomaron Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán tras los problemas de la salud de Silvia Pinal?

Ya con la información completa y entendiendo que la salud de su madre, Silvia Pinal, había entrado en un punto irreversible, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán tuvieron una conversación privada y tomaron una de las decisiones más difíciles de su vida.

De acuerdo con Cochegrus, los tres se unieron para priorizar la dignidad y tranquilidad de su madre en las últimas horas.

“Los hijos platicaron en ese momento y tomaron la decisión de que Silvia Pinal tuviera cuidados paliativos, el buen morir” Iván Cochegrus

Conferencia de prensa de hijos de Silvia Pinal

¿Cómo fueron las últimas horas de Silvia Pinal y qué reveló Iván Cochegrus sobre su despedida?

El relato se vuelve aún más íntimo cuando Iván Cochegrus describe el instante en que Silvia Pinal se despidió. Según él, la actriz, plenamente consciente de lo que ocurría, se reunió con sus tres hijos y con las personas que la acompañaban en ese momento.

“De pronto la señora, cuando estaban sus tres hijos, la señora se despidió de todos nosotros, eso fue el 27 de noviembre del año pasado”, compartió el productor.

La familia Pinal nunca había dado detalles tan específicos, por lo que esta nueva versión se ha hecho viral entre los fanáticos de la Diva del cine de Oro.

Así fue como lo contó Iván Conchegrus:

Iván Cochegrus nos narra los últimos días de Silvia Pinal, quien falleció hace un año.



Cronología de las últimas horas de Silvia Pinal