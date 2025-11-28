Aseguran que Silvia Pinal iba a salir del hospital, pero todo cambió: la decisión de sus hijos marcó su final
A un año de la muerte de Silvia Pinal, Iván Cochegrus revela la decisión que tomaron sus hijos y cómo vivió la última gran diva sus últimos momentos.
Este 28 de noviembre se cumple un año desde la muerte de Silvia Pinal, la gran diva del Cine de Oro y figura histórica de la televisión mexicana. Y aunque su familia siempre fue muy hermética respecto a los detalles de sus últimos días, hoy surgió una nueva versión que ha provocado revuelo. Su amigo cercano, el actor y productor Iván Cochegrus, habló en el programa ‘Venga la alegría’ y reveló cómo fueron realmente esas horas finales que marcaron el adiós a una de las mujeres más influyentes del espectáculo nacional.
¿Por qué decían que Silvia Pinal saldría del hospital y qué pasó en su hospitalización el 26 de noviebre del 2024?
Las palabras de Iván Cochegrus han levantado mucha atención porque describen un panorama completamente distinto al que el público imaginaba. El productor contó que el 26 de noviembre por la noche, médicos del hospital informaron que todo estaba listo para darla de alta al día siguiente. La familia, aliviada, respiró profundo pensando que la actriz, como tantas vece, había logrado “librarla”.
“Teníamos mucha esperanza. La noche del 26 de noviembre nos informan que a la siguiente mañana teníamos que ir por ella, había librado una vez más el hospital”, relató Cochegrus, recordando cómo todos se preparaban para recibirla nuevamente en casa.
Pero la madrugada cambió todo. Según el testimonio del productor, la salud de Silvia se deterioró de forma brusca y devastadora. Los problemas respiratorios que había presentado previamente regresaron con más fuerza.
¿Qué decisión drástica tomaron Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán tras los problemas de la salud de Silvia Pinal?
Ya con la información completa y entendiendo que la salud de su madre, Silvia Pinal, había entrado en un punto irreversible, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán tuvieron una conversación privada y tomaron una de las decisiones más difíciles de su vida.
De acuerdo con Cochegrus, los tres se unieron para priorizar la dignidad y tranquilidad de su madre en las últimas horas.
“Los hijos platicaron en ese momento y tomaron la decisión de que Silvia Pinal tuviera cuidados paliativos, el buen morir”
¿Cómo fueron las últimas horas de Silvia Pinal y qué reveló Iván Cochegrus sobre su despedida?
El relato se vuelve aún más íntimo cuando Iván Cochegrus describe el instante en que Silvia Pinal se despidió. Según él, la actriz, plenamente consciente de lo que ocurría, se reunió con sus tres hijos y con las personas que la acompañaban en ese momento.
“De pronto la señora, cuando estaban sus tres hijos, la señora se despidió de todos nosotros, eso fue el 27 de noviembre del año pasado”, compartió el productor.
La familia Pinal nunca había dado detalles tan específicos, por lo que esta nueva versión se ha hecho viral entre los fanáticos de la Diva del cine de Oro.
Así fue como lo contó Iván Conchegrus:
Iván Cochegrus nos narra los últimos días de Silvia Pinal, quien falleció hace un año.
Cronología de las últimas horas de Silvia Pinal
- 21 de noviembre de 2024
Silvia Pinal ingresó al hospital al sur de la Ciudad de México por una infección en las vías urinarias. Aunque el pronóstico inicial era favorable, la situación se complicó con una bacteria que afectó su salud.
- 26 de noviembre de 2024
Los médicos informaron a la familia que la actriz mostraba mejoría y que podría ser dada de alta el día 27. Esto generó esperanza entre sus hijos y allegados.
- 27 de noviembre de 2024
El panorama cambió drásticamente. Durante la madrugada, Silvia presentó complicaciones respiratorias y un colapso pulmonar, lo que obligó a mantenerla en cuidados intensivos. La familia decidió optar por cuidados paliativos para darle un “buen morir”.
- 28 de noviembre de 2024
Silvia Pinal se apagó poco a poco. Según Enrique Guzmán, “se fue bajando su respiración, hasta que murió”. El deceso ocurrió por la tarde, alrededor de las 5:40 p.m., y la carroza fúnebre llegó al hospital cerca de las 7:00 p.m