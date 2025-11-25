Mayela Laguna habría querido desvivir a Silvia Pinal, asegura su examiga María Teresa Abud

La empresaria María Teresa Abud Quintana asegura que le tendió la mano a Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de Silvia Pinal, y revela las malas intenciones que tenía Mayela contra su famosa suegra.

Te puede interesar: Maryfer Centeno confirma que Mayela Laguna intentó lucrar con su hijo: “Fue una mala experiencia”

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna / Liliana Carpio

¿Mayela Laguna quiso quitarle la vida a Silvia Pinal, según María Teresa Abud?

De acuerdo con lo que María Teresa contó a TVNotas, Mayela Laguna le confesó que cuando vivía con Luis Enrique Guzmán planeaba algo aterrador:

María Teresa Abud “El coraje que Mayela le tenía a Luis Enrique era porque él siempre le externó el amor tan grande que le profesaba a su mamá. Eso le molestaba a Mayela y me dijo que muchas veces llegó a pasar por su mente desvivir a doña Silvia Pinal con tal de hacer sufrir a Luis Enrique. Me lo dijo drogada y en su juicio. ¡Eso me dio escalofríos!”.

Estas declaraciones surgen ahora que se conmemora el primer aniversario luctuoso de la Diva del Cine de Oro Mexicano, quien falleció el 28 de noviembre de 2024 a causa de una fuerte neumonía que se complicó.

Por si te lo perdiste: Acusan a Mayela Laguna de usar brujería para sacarle dinero a Luis Enrique Guzmán: “Es una psicópata”

María Teresa Abud Quintana

¿Por qué Mayela Laguna tenía conflictos con Luis Enrique Guzmán?

La examiga de Mayela reveló que la ex Luis Enrique Guzmán le habría reclamado a Luis Enrique por el cariño que le tenía a Silvia: “Ella le dijo a Luis Enrique: ‘Tienes un amor enfermizo por tu mamá. Es exagerado, está mal’. Él le contestaba: ‘Tranquila, es mi mamá’. Mayela le comentó: ‘La señora debería morirse, afecta nuestra relación’. La reacción de Luis Enrique era ponerse fúrico, empezaban grandes discusiones y él le decía: ‘Yo llevo una relación sana y linda con mi mamá, no te metas con eso’”.

María Teresa también nos compartió que tuvo una mala experiencia con la expareja de Luis Enrique Guzmán, pues, de acuerdo con lo que ella nos contó, no sería una persona de fiar.

“Mayela es una mujer mala, calculadora, que estudia a sus víctimas, argumenta que no tiene dinero ni para su renta y así ha abusado de muchas personas, a las que extorsiona y si no le das dinero, te vuelves su enemiga, tal y como a mí me sucedió. Por querer hacer un bien, salí perjudicada, pero alguien tiene que ponerle un alto”. María Teresa Abud Quintana

Mira: Gustavo Adolfo Infante asegura que a Mayela Laguna la compraron para decir que era su amante

Silvia Pinal y Luis Enrique Guzmán

¿Cómo fue la trayectoria de Silvia Pinal en cine, teatro y televisión?

Silvia Pinal

Su carrera abarcó más de 7 décadas en cine, teatro y televisión, lo que la consolidó como un ícono cultural mexicano.

Inició su carrera cinematográfica con un papel menor en Bamba (1949).

Participó en películas emblemáticas de la Época de Oro junto a grandes figuras como: Pedro Infante, Mario Moreno ‘Cantinflas’ y Germán Valdés ‘Tin Tan’.

Su trabajo con el director español Luis Buñuel en Viridiana (1961), que ganó la Palma de Oro en Cannes, y en El ángel exterminador (1962), la catapultó al estrellato internacional.

Entre sus películas más destacadas se encuentran: Un rincón cerca del cielo, El rey del barrio, El inocente, Un extraño en la escalera, Las locuras de Bárbara y Simón del desierto. Su última participación en cine fue con la película Tercera llamada (2013).

En teatro comenzó a actuar desde su adolescencia. Produjo numerosos musicales incluyendo: Mame, Adorables enemigas y Hello, Dolly!.

En 2022 a sus 91 años, regresó con la obra infantil Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, producción de Ivan Cochegrus.

En televisión, actuó en el programa Silvia y Enrique, junto con su exesposo Enrique Guzmán. Además, fue productora y presentadora de Mujer, casos de la vida real, programa que estuvo al aire por más de 20 años.

En telenovelas participó en varias como: Fuego en la sangre, Soy tu dueña y Mi marido tiene familia, por mencionar solo algunas.

Tuvo 5 hijos: Sylvia Pasquel con Rafael Banquells, Viridiana Alatriste (Q.E.P.D), con Gustavo Alatriste, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, con Enrique Guzmán.

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Cuáles han sido las mayores polémicas de Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán?

En 2013 fue acusada de fraude por una deuda de más de 300 mil pesos por la venta de varios aparatos de audio, video y cámaras para grabar, por lo que fue encarcelada en Santa Martha Acatitla por 1 año.

Cayó en profunda depresión y aseguró en un programa de YouTube que ingirió 200 pastillas para quitarse la vida, por lo que fue internada en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino.

En ese inter, conoció a Luis Enrique Guzmán a través de redes sociales.

En 2019, Mayela y Luis Enrique se convirtieron en papás.

En 2023, Luis Enrique anunció que se separó de Mayela y reveló no ser el padre biológico del menor. Se inició un proceso legal. En 2024 se hicieron 2 pruebas de ADN ordenadas por un juez y el resultado fue negativo.

Mayela tomó por injusta la decisión y apeló, pero Luis Enrique pidió que se le retirara el apellido al menor.

En 2025, Mayela reveló que supuestamente mantuvo un romance con el periodista Gustavo Adolfo Infante, mismo que él ya negó.

Supuestamente Mayela Laguna intentó vender a su hijo a la grafóloga MaryFer Centeno.