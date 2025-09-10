Maryfer Centeno confirma que Mayela Laguna intentó lucrar con su hijo: “Fue una mala experiencia”

En este martes de TVNotas, una examiga de Mayela Laguna declaró que, supuestamente, Mayela fraguó un plan junto con su santero para usar a su hijo y sacarle dinero a Luis Enrique Guzmán. También señaló a Laguna por haber intentado vender a su hijo a la grafóloga Maryfer Centeno, además de deberle más de 80 mil pesos que le prestó.

“Un día, Mayela, presuntamente, llamó a Maryfer Centeno. Estaba desesperada. Le pidió dinero. Maryfer le negó la ayuda y Mayela le dijo: ‘Tú no tienes hijos, ¿Crees que te pueda dar el mío a cambio de dinero?’. Maryfer le negó la ayuda y se volvió su enemiga. Hoy veo todas las atrocidades que inventa. Ella estuvo en la cárcel y en un psiquiátrico, ¿Quién le puede creer?”, contó.

No te pierdas: Gustavo Adolfo Infante responde a Javier Ceriani y a Mayela Laguna quien dice tuvo un amorío con él

¿Mayela Laguna intentó que Maryfer Centeno le comprara a su hijo?

No es la primera vez que Mayela Laguna trata de desmentir o desvirtuar las notas negativas sobre su persona. TVNotas se dio a la tarea de llamar a la grafóloga Maryfer Centeno para preguntarle sobre las declaraciones de la examiga de Mayela.

La también colaboradora de ‘Hoy’ confirmó que Mayela sí le quedó a deber dinero, así como también habría intentado venderle a su hijo en algún momento.

“Tristemente es cierto, ayudé en todo lo que pude a Mayela, es alguien que desafortunadamente es una historia conmovedora. Sí, es algo que ella insinuaba que ella decía un tema duro. El más afectado es este pequeño. Entiendo que había un momento en que ya no le era conveniente tenerlo; pero es algo en lo que yo definitivamente prefiero mantenerme al margen, muy respetuosa del tema” Maryfer Centeno

Aunque la también conductora Maryfer Centeno no dio detalles por “respeto al niño”, quiso aclarar que sí tiene la posibilidad de tener hijos biológicos, solo que, en estos momentos, no está en sus planes.

“Me gustaría aclarar que yo espero que tenga la posibilidad, supongo, y espero tener a mis propios hijos; pero entiendo, desafortunadamente, lo que ella buscaba. Por respeto al niño, no quiero ahondar en el tema”, expresó.

Te recomendamos: Luis Enrique Guzmán vs Mayela Laguna: Enrique Guzmán habla de la polémica entre su hijo y exnuera

¿Maryfer Centeno demandará a Mayela Laguna para que pague su deuda?

Si bien el dinero que Mayela Laguna, presuntamente, le debe a Maryfer Centeno es bastante fuerte, la grafóloga dejó claro que no le interesa pelear por ello.

La influencer asegura que el préstamo lo otorgó con “mucho amor”. También reiteró que ya no quiere que se le cuestione más sobre este asunto, ya que no quiere afectar al hijo de Mayela.

Cabe destacar que, según la examiga de Laguna, la ex de Luis Enrique Guzmán pedía dinero argumentando que necesitaba para los gastos de su hijo y todo el tiempo buscaba a personas que cuidaran del menor para irse de fiesta y consumir sustancias ilícitas.

Maryfer Centeno / Redes sociales

¿Quién es Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán?

Mayela Laguna ganó notoriedad en el mundo artístico por su relación con Luis Enrique Guzmán

Antes de eso, trabajaba como fotógrafa y en el ámbito audiovisual.

En su momento, se le acusó de, presuntamente, estafar a cerca de 40 personas con un proyecto audiovisual que jamás se concretó. Estuvo en prisión preventiva, pero salió por falta de pruebas.

Abrió una pizzería con Luis Enrique, la cual cerró tras su separación en 2022.

En 2023, Luis Enrique emitió un comunicado diciendo que no era el padre biológico del hijo que se concibió durante su relación con Mayela. Dijo haber descubierto esto tras una prueba de ADN.

Dijo haber descubierto esto tras una prueba de ADN. Tras un largo juicio, en 2024, un juez le quitó el apellido Guzmán al hijo de Mayela y a Luis Enrique se le quitó la responsabilidad parental con el menor. Laguna se muda con su hijo para evitar más escándalo.

Laguna se muda con su hijo para evitar más escándalo. Hace algunas semanas, Mayela Laguna aseguró haber sido amante de Gustavo Adolfo Infante, algo que el conductor ha desmentido de forma contundente.

Mira: Maryfer Centeno lanza contundente respuesta a Mr. Doctor tras disculpas públicas: “No podía verme a los ojos”