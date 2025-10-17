Maryfer Centeno se lanza contra Pati Chapoy tras fuertes críticas contra Cazzu ¿La periodista contestó?

La periodista Pati Chapoy generó polémica recientemente al lanzar duras críticas contra la cantante argentina Cazzu, quien ofreció dos conciertos en México los días 13 y 14 de octubre.

Durante una emisión del programa Ventaneando, Chapoy no solo cuestionó el espectáculo de la artista, sino que también la acusó de utilizar información falsa sobre su expareja Christian Nodal para impulsar su carrera musical.

Cazzu / Instagram: @cazzu

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Cazzu en Ventaneando?

Pati Chapoy no se guardó nada y expresó abiertamente su opinión sobre Cazzu en “Ventaneando”, luego de que la cantante triunfara en sus conciertos en el Auditorio Nacional.

“Creo que Cazzu se está equivocándose muchísimo. Debería hacer un alto y darse cuenta que a la única que está perjudicando es a su hija y no se vale, Cazzu, que hagas todo lo que estás haciendo para levantar el morbo y tener éxito”. Pati Chapoy

Además, criticó el estilo del show que Cazzu presentó en México:

“En el sentido de que se tardó en saludar, de que sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea”, comentó Chapoy, refiriéndose al performance de la artista.

Su compañera en el programa, Mónica Castañeda, respaldó las declaraciones de Chapoy y añadió más observaciones sobre el espectáculo, señalando que hubo elementos que consideró inadecuados para un concierto.

Pati Chapoy / Instagram: @chapoypati

Maryfer Centeno responde a Pati Chapoy tras críticas al concierto de Cazzu

Ante estas declaraciones, la grafóloga Maryfer Centeno, quien recientemente se declaró fan de Cazzu, no dudó en reaccionar a través de sus redes sociales con un video que decía “no saben qué criticarle a Cazzu” para defender a la cantante.

“Ni yo que no fui, estoy tan enojada. Obviamente estamos en un show, por lo cual los actos de cachondeo son válidos y necesarios, está seduciendo a su público. Todos lo hacen: Shakira, Cazzu, en su momento Madonna, Britney, todos lo hacen. Un concierto es un acto de seducción”, expresó Centeno.

La especialista en lenguaje corporal también cuestionó el tipo de críticas que se le hicieron a Cazzu:

“Miren que yo admiro mucho a Pati Chapoy y a Mónica Castañeda, pero creo que se pueden criticar otras cosas. Pero a estas alturas, criticarla por estar seduciendo a su público no es una crítica, no entiendo por qué eso generaría controversia”, concluyó.

Al momento, Pati Chapoy no ha contestado a las contudentes críticas en su contra por parte de Maryfer Centeno.

¿Qué sucede entre Christian Nodal y Cazzu?

Tras su separación en mayo de 2024, la relación entre Christian Nodal y Cazzu continúa siendo tema de controversia. Aunque inicialmente intentaron mantener la cordialidad, en las últimas semanas su vínculo se ha tornado más tenso, sobre todo después de las recientes declaraciones de la rapera argentina durante su visita a México para ofrecer una serie de conciertos.

Ante los medios, Cazzu habló abiertamente sobre los desafíos que enfrenta al criar sola a su hija, revelando que ha tenido que recurrir a permisos judiciales unilaterales para poder viajar con la pequeña, ya que —según dijo— Nodal no habría facilitado los trámites necesarios.

Sin embargo, Christian Nodal respondió por medio de su representante legal, César Muñoz, quien emitió un comunicado oficial negando rotundamente las declaraciones de Cazzu. En el texto, el abogado asegura que el intérprete ha cumplido puntualmente con todas sus responsabilidades económicas, incluso aportando cantidades superiores a las exigidas por la ley argentina, con comprobantes que respaldan los pagos.

Asimismo, desmintió que Nodal se haya negado a otorgar permisos de viaje y afirmó que el cantante ha intentado mantener contacto con Cazzu para convivir con su hija, aunque —según su versión.

Durante su concierto en el Auditorio Nacional el 15 de octubre, Cazzu respondió públicamente al comunicado de Nodal con un mensaje emotivo y contundente:

“Yo, igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques. Antes yo pensaba que la paz se podía conseguir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha”.

