Acusan a Mayela Laguna de usar brujería para sacarle dinero a Luis Enrique Guzmán: “Es una psicópata”

A casi 1 año de que el resultado de paternidad del hijo de Mayela Laguna aclaró que el padre no es Luis Enrique Guzmán Pinal (18 septiembre 2024), sigue la polémica. Una examiga de Mayela nos contó que a esta le gusta la brujería, y nos presentó a la mujer que Luis Enrique amó.

¿Mayela Laguna le hizo brujería a Luis Enrique Guzmán?

Esto fue los que nos dijo: “Mayela Laguna es una psicópata que se interpuso entre Karla Shul y Luis Enrique. Él y Karla se conocieron en 2007 durante un evento de DJ, donde él fue juez. Desde ahí se enamoraron. Mayela misma me lo contó, porque ella siempre estudia bien a sus víctimas”.

La fuente aseguró que Mayela conoció a Karla un día que visitó a la familia Pinal y cuestionó a Luis Enrique. “Él le confesó que fue su novia por 4 años y eso enfureció a Mayela, quien empezó a acosarla a través de redes sociales diciéndole: ‘¿Qué buscas con mi marido? ¡Aléjate, p3rr4!’. Siempre que ella se peleaba con Luis, él buscaba a Karla. Mayela me aseguró que llegó a tener relaciones sexuales con amigos de Karla solo para enterarse de si Luis Enrique seguía con ella”.

“Mayela tiene mucha labia para convencer a amistades y parejas. Creaba perfiles falsos y hackeaba a las exnovias de Luis Enrique . Les decía que se alejaran de él. Su pesadilla era Karla. Mayela conocía a un santero a quien le pidió varios trabajos malos, uno de ellos para separar a Luis Enrique de Karla”.

Mayela Laguna, revista / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Mayela Laguna llevó a Luis Enrique Guzmán con un santero?

Nuestra fuente nos contó que Mayela llevó a Luis Enrique Guzmán con el santero y que fingieron no conocerse. “El santero les dijo a ambos que una expareja de él, describiendo a Karla, les había hecho un trabajo de brujería para separarlos, que les quitaría la maldición y hasta les haría el milagro de que fueran papás. Mayela y el santero estaban coludidos. De hecho, ella ya estaba embarazada. Y hay algo más oscuro”.

Nuestra fuente hizo fuertes revelaciones que, supuestamente, la misma Mayela le platicó: “Mayela me contó lo que le comentó al santero que se iba a esperar a que cuajaran las cosas. Luis Enrique quería un varón y si era una niña la abortaría. Cuando supo que era varón, le dio la noticia del embarazo a Luis Enrique. Ambos ya habían trazado el plan, Mayela me lo dijo”.

“En 2023, cuando Luis Enrique le quitó el niño a Mayela, él volvió a ver a Karla. Mayela se enteró y le escribió: ‘Eres una bruja. No respetas a una familia. Vas a destruir el amor que tengo. ¡Aléjate o te vas a acordar de mí!’. No atendía al niño y menos cuando salió a la luz que no era hijo de Luis Enrique. Lo tenía abandonado y le daba de comer lo que encontraba. Lo dejaba llorar, pero había personas que la apoyaban”.

Luis Enrique Guzmán y Karla Shul / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Mayela Laguna le quiso dar a su hijo a Maryfer Centeno a cambio de dinero?

También nos contó de algunas personas que le ayudaron a Mayela: “Addis Tuñón era su gran amiga. Le ayudó emocional, moral y económicamente. No debió pagarle así. Mayela ha utilizado al menor como moneda de cambio. MaryFer Centeno también la apoyó. Mayela le debe más de 80 mil pesos. Yo vi los depósitos en su celular”.

La examiga contó que Mayela les pedía dinero argumentando que no podía con los gastos y todo el tiempo buscaba quien le cuidara al niño para poder irse de fiesta y consumir sustancias ilícitas.

“Un día, Mayela, presuntamente, llamó a MaryFer Centeno. Estaba desesperada. Le pidió dinero. MaryFer le negó la ayuda y Mayela le dijo: “Tú no tienes hijos. ¿Crees que te pueda dar al mío a cambio de dinero? ” MaryFer le negó la ayuda y se volvió su enemiga. Hoy veo todas las atrocidades que inventa. Ella estuvo en la cárcel y en un psiquiátrico. ¿Quién le puede creer?”.

Mayela Laguna / Redes sociales

¿Qué adicciones tenía Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán?

De acuerdo con la fuente, Mayela Laguna siempre le habló mal de Luis Enrique y de su familia. “Le decía que no lo soportaba por obeso, que no se le antojaba y que roncaba mucho”. Además, comenta que Mayela es adicta: “A diario consume un medicamento recetado para dormir, además de alcohol. Le gustaba la coc*ína y juntas llegamos a consumirla, pero sé por amigas en común que hoy se mete cristal”.

Decidió revelar todo esto para que el DIF tome cartas en el asunto, ya que el niño podría correr peligro al no recibir una buena atención.

Recordó otra situación: “Cuando su hija era más pequeña, un día estaba rompiendo la piñata y Enrique Guzmán se acercó a ella. Mayela dice que en el video se ve que la toqueteó. ¡Es mentira! A mí me dijo que iba a pedirle a la familia Pinal 2 millones de pesos y si no se los daban haría un escándalo con el video. Mayela está muy enferma. Sinceramente debió quedarse en el psiquiátrico. Tristemente quien está pagando todo es una criatura inocente”, concluyó.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán sobre la brujería de Mayela Laguna?

“Un día estábamos discutiendo sobre que yo tenía que pagar esto y aquello y me dijo: ‘Pues puedes pagar lo que quieras, al cabo que ni es tuyo’”.

“ Ella cree en la brujería. Sus ‘amigas’ me contaron que hizo cosas para que me pasara algo . No creo en eso. Creo en Dios. Me cuida y en sus manos pongo mi alma. Ella estaba en una aplicación de sugar daddy . La descubrí”.

. No creo en eso. Creo en Dios. Me cuida y en sus manos pongo mi alma. Ella estaba en una aplicación de . La descubrí”. Nos contó lo que dijo su papá, Enrique Guzmán Públicamente salió que tuvo sexo con un moreno alto. Ni se acuerda. Es probable que sea el padre”.

Luis Enrique Guzmán 2, revista / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, estuvo en la cárcel?

2013 Fue acusada de fraude por una deuda de más de 300 mil pesos por venta de varios aparatos de audio, video y cámaras para grabar, por lo que fue encarcelada en Santa Martha Acatitla por 1 año.

por venta de varios aparatos de audio, video y cámaras para grabar, por lo que fue encarcelada en Santa Martha Acatitla por 1 año. Cayó en una profunda depresión y aseguró en un programa de YouTube que ingirió 200 pastillas para quitarse la vida , por lo que fue internada en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino .

que , por lo que fue . Mayela conoció a Luis Enrique en redes sociales.

2018 Mayela se embarazó .

. 2023 A través de un comunicado, Luis Enrique anunció la separación de Mayela y reveló no ser el padre biológico del menor. Se inició un proceso legal.

y reveló no ser el padre biológico del menor. Se inició un proceso legal. 2023 Se supo que Mayela había sustraido joyas y oro de la casa de Silvia Pinal . En un audio que se filtró se escucha su voz confesando que lo hizo junto con Luis Enrique.

. En un audio que se filtró se escucha su voz confesando que lo hizo junto con Luis Enrique. 2024 Se llevaron a cabo 2 pruebas de ADN ordenadas por un juez y resultó que no existe consanguinidad entre el hijo de Silvia Pinal y Laguna .

. Mayela consideró injusta la decisión y apeló, pero Luis Enrique pidió se le retirara el apellido al menor.

