Luis Enrique Guzmán revela quién conservará la Palma de Oro de Silvia Pinal

Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, se dijo que saquearon su casa. Esto generó muchas especulaciones acerca del futuro de los bienes materiales de una de las máximas exponentes del cine de oro mexicano.

Entre los bienes más icónicos que la actriz dejó está la Palma de Oro que recibió en el Festival de Cannes en 1961, por su papel en Viridiana, de Luis Buñuel. Este premio, elaborado con 118 gramos de oro amarillo de 18 quilates y con certificación ética, es una de las condecoraciones más valiosas en la historia del cine.

Luis Enrique Guzmán, hijo de la actriz, abordó el tema en una reciente entrevista y disipó las dudas sobre el paradero de este reconocimiento. Además, compartió detalles inéditos sobre otros bienes de la legendaria estrella del cine.

Silvia Pinal y Cantinflas / Archivo TVNotas

Herencia de Silvia Pinal ¿quien se queda la ‘Palma de Oro’?

En una conversación con el programa Venga la alegría, Luis Enrique Guzmán reveló que la prestigiosa Palma de Oro de Silvia Pinal se encuentra protegida en un lugar especial, elegido por la misma actriz antes de su partida.

“Ahí está, en una vitrina especial, en un lugar donde mi mamá siempre quiso tenerla. Ahorita la tenemos ahí y la vamos a conservar bajo llave y con seguridad, como debe de ser, para que ella la tenga donde siempre quiso, y que ella pueda descansar tranquilamente, pues con Viri y con Merilú, que la están esperando ahí en la cripta”, declaró Luis Enrique Guzmán.

Con estas palabras, el hijo de la actriz dejó en claro que la familia conservará el galardón en un sitio seguro y con la protección adecuada, respetando el deseo de Silvia Pinal.

Alejandra y Luis Enrique Guzmán / Archivo TVNotas

¿Silvia Pinal guardó una copia de la película ‘Viridiana’?

Otro de los grandes enigmas en torno a la herencia de Silvia Pinal es la ubicación de la copia del filme Viridiana, que la actriz logró rescatar de la censura en España. Durante el régimen de Francisco Franco, esta película fue prohibida y se intentó destruir todas sus copias. Sin embargo, Silvia Pinal resguardó una de ellas, cuyo paradero actual es incierto.

“Ay, no sabemos, mi mamá tiene por ahí dos, tres celulosas, pero Viridiana no creo”, explicó Luis Enrique. También mencionó que desconoce si su madre devolvió la cinta original a Luis Buñuel en un encuentro que tuvieron.

“Yo no sé si la regresó al maestro, porque lo vimos ya cuando estaba en el hospital, coincidió que mi mamá también estaba en el hospital y también estaba el maestro Buñuel, muy a escondidas, pero nos dijeron: ‘ahí está el maestro’ (...) pero no sé si mamá le haya dado la cinta o qué haya hecho con ella, este tipo de cosas no nos las contaba”, relató Guzmán.

A pesar del reconocimiento obtenido en Cannes, Viridiana fue una película altamente controvertida en su época. Su contenido, que abordaba el idealismo cristiano y temáticas como la violación, el suicidio y la violencia, generó rechazo en los sectores más conservadores de la sociedad.

