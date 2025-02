Luis Enrique responde a acusaciones de saqueo en la casa de Silvia Pinal: “Qué necesidad tendría yo”

En la edición 1458 de TVNotas publicamos las posibles razones por las que Luis Enrique Guzmán no se presentó en el homenaje póstumo a su mamá, Silvia Pinal. Una fuente cercana nos reveló que la familia vivía momentos delicados tras haber encontrado supuestas irregularidades con respecto a objetos de valor de la primera actriz. Señaló como posible culpable a Luis Enrique Guzmán. Ejerciendo su derecho de réplica, Luis Enrique aclara que él no tiene nada que ver en ese tema.

“No es extraño que, por ser una familia pública, estemos en el escrutinio y se nos inventen muchas cosas. Dentro de la casa de mi madre ha habido muchos empleados que, por alguna razón u otra, han hecho muchas declaraciones anónimas en las que me han querido involucrar”. Luis Enrique

Luis Enrique Guzmán niega saqueo en casa de su madre

“No he sacado nada de la casa de mi mamá. No sé por qué esas personas quieren que yo sea chivo expiatorio. Están las pruebas de qué cuidadoras y exempleados de la casa se han llevado muchas cosas. Hay un inventario en donde todo está reflejado”.

“Qué necesidad tendría yo de robar. Cuento con las propiedades que me dejó mi madre desde hace muchos años”.

Luis Enrique Guzmán asegura que hay pruebas del robo a su madre por otros empleados

Nos dijo que los robos están sustentados. “Está en todos lados. Hay fotos de un señor con collares de mi madre. También hay imágenes de cuando vino un cuidador y dejó cajas regadas por la casa. Hay notas. Antes no teníamos cámaras, ahora sí. Mi mamá y yo pecamos de confiar en las personas, pero no falta que a quien le das la mano se agarra el pie. El inventario está notariado. Se tomaron fotos y detalles. Hay un precedente legal”.

Sobre los objetos sustraídos nos dijo: “Hasta donde yo sé, son joyas, cosas de la sala, figuras de marfil. Lo que tiene que estar de valor está. Me consta, porque está en el inventario. La pintura de Diego Rivera se la llevó mi hermana Alejandra y, en vida, mi mamá se la regaló. En la lectura del testamento también se menciona”.

Razones de la ausencia de Luis Enrique en el homenaje póstumo de Silvia Pinal

Sobre por qué no estuvo en el homenaje póstumo a Silvia Pinal, comentó: “Me despedí de mi mamá cuando estaba consciente en el hospital y ella me contestaba. En el momento en que se fue, se fue. Sinceramente, no tenía ganas de irme a acosta en el féretro en Bellas Artes a llorar. Estaba en su casa a diario a las 12 del día para hacerla reír, para darle amor. La gente mentirosa piensa que yo vine a saquear a mi mamá, cuando he sido la persona que más la ha amado”.

Relación familiar tras la muerte de Silvia Pinal ¿hay fractura?

Se habla de una fractura familiar entre ellos. “Iré a una presentación con mi hermana Alejandra. Pasaremos su cumple en un yate. Con Sylvia Pasquel comimos hace una semana. No es fácil perder a alguien como mi madre”.

“No me gusta hacerme la víctima, ni conmiserarme. No he tenido años fáciles, pero no se me hace padre que me ataquen sin bases. Algún exempleado me tiene resentimiento. No falta quien quiera martillar el clavo que me sobresale. Todo eso que dijeron de mí son chismes, puros chismes”.

“El que sale afectado directamente soy yo. Quiero comentarles que tengo mi nombre e imagen registrados. Todo lo que esa persona habló de mí es mentira y difamación”.

Luis Enrique vive en duelo por la muerte de Silvia Pinal

Nos compartió que el duelo por la muerte de su mamá no ha sido sencillo. “No hay palabras para describir las emociones. A veces el cerebro no comprende, no asimila la verdad, y así es. Hay que despertarse otro día, salir a caminar y seguir adelante. Es lo que ella hubiera querido. Trato de seguir sus deseos e intentaré seguir haciendo lo que ella me enseñó para que se sienta orgullosa de mí hasta el cielo”, concluyó.

Luis Enrique: un historial de polémicas

2020 ABR. UNA EXEMPLEADA LO DENUNCIÓ POR MALTRATO Y DISCRIMINACIÓN

María de los Ángeles (exempleada). aseguró que él la corrió y la insultó. Días después llegaron a un acuerdo y Luis Enrique le pagó una liquidación. A petición de Silvia Pinal, la empleada siguió trabajando, pero terminó yéndose.



María de los Ángeles (exempleada). aseguró que él la corrió y la insultó. Días después llegaron a un acuerdo y Luis Enrique le pagó una liquidación. A petición de Silvia Pinal, la empleada siguió trabajando, pero terminó yéndose. 2020 AGO. DESPIDIÓ AL CHOFER Despidió al empleado de su madre, Domingo Juárez, a quien acusó de filtrar información a los medios de comunicación y de tratar con malos modos a su madre. El exempleado le exigía una indemnización y aseguró que el despido fue injustificado.



Despidió al empleado de su madre, Domingo Juárez, a quien acusó de filtrar información a los medios de comunicación y de tratar con malos modos a su madre. El exempleado le exigía una indemnización y aseguró que el despido fue injustificado. 2022 ABR. UNA ENFERMERA LO INVOLUCRÓ EN UN ROBO Sylvia Pasquel dijo que una enfermera trató de robarle a su mamá las joyas y que, aparentemente, Luis Enrique y Mayela estaban involucrados. Después la enfermera fue liberada, ya que el monto de lo robado no excedía 300 salarios mínimos.



Sylvia Pasquel dijo que una enfermera trató de robarle a su mamá las joyas y que, aparentemente, Luis Enrique y Mayela estaban involucrados. Después la enfermera fue liberada, ya que el monto de lo robado no excedía 300 salarios mínimos. 2022 JUN. DESPIDIÓ A LA ADMINISTRADORA DE SILVIA PINAL Acusó a Mónica Marban, de haber querido agredir a su mamá. Mónica declaró que esto no era cierto y que él le gritó pidiéndole de mala manera abandonar el teatro. Llegaron a un acuerdo de liquidación y confidencialidad.



Acusó a Mónica Marban, de haber querido agredir a su mamá. Mónica declaró que esto no era cierto y que él le gritó pidiéndole de mala manera abandonar el teatro. Llegaron a un acuerdo de liquidación y confidencialidad. 2022 OCT. SALEN AUDIOS DE PASQUEL CONTRA LUIS ENRIQUE En el programa DPM, ella aseguró ver a su hermano muy interesado en todo lo de la herencia.



En el programa DPM, ella aseguró ver a su hermano muy interesado en todo lo de la herencia. 2022 DIC. CAMBIO DE TESTAMENTO Una fuente declaró que Luis Enrique quería cambiar el testamento de su mamá en secreto. Ya tenía cita con el notario, pero Efigenia, asistente de Pinal, alertó a la Pasquel y no pudo hacerlo.



Una fuente declaró que Luis Enrique quería cambiar el testamento de su mamá en secreto. Ya tenía cita con el notario, pero Efigenia, asistente de Pinal, alertó a la Pasquel y no pudo hacerlo. 2023 APARECE UN AUDIO SOBRE UN SUPUESTO ROBO Llegó un audio a nuestra redacción donde Mayela Laguna aseguraba que entre ella y Luis Enrique le robaron 5 kilos de oro y 2 cuadros a Silvia Pinal.