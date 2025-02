Luis Enrique Guzmán no quiso ver a Silvia Pinal en el féretro; está tomando terapia

Dos meses después del fallecimiento de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán rompió el silencio y compartió detalles sobre sus últimos momentos con su madre.

El hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán explicó por qué no asistió al homenaje en el Palacio de Bellas Artes y reveló información sobre su testamento. Esto, en el contexto de que una fuente reveló a TVNotas que el varón de la dinastía Pinal había aprovechado el momento para supuestamente saquear la casa de su madre, pues desaparecieron varias cosas, luego de que desde días antes no funcionaran las cámaras de seguridad. Aseguraron que Alejandra se decepcionó mucho de saber esto y por eso se llevó el cuadro de su mamá que pintó Diego Rivera. Recordemos que hace tiempo una persona cercana a la familia nos contó: “Luis Enrique, Mayela y un amigo de ambos, supuestamente, se llevaron objetos valiosos de la casa de su propia madre” y en unos audios Mayela lo confirmaba.

Luis Enrique Guzmán: Los últimos momentos con Silvia Pinal

En entrevista para diversos medios, Luis Enrique Guzmán confesó que estar asimilando la pérdida de su madre ha sido un proceso complicado y que actualmente está en terapia para sobrellevar la situación.

Luis Enrique Guzmán pudo despedirse de su mamá / Luis Pérez / IG: @luisenrique / Cortesía

“Es una situación que nunca concebí y que es difícil de asimilar, apenas estoy tratando de entenderlo a través de la terapia, tratar de ver que ella me está viendo desde arriba”, compartió.

Luis Enrique aseguró que tuvo la oportunidad de despedirse de su madre en sus últimos días, cuando ella aún estaba consciente. “Los últimos días tuve la oportunidad de despedirme muy bien de ella, completamente consciente, sabiendo perfectamente que se estaba despidiendo de mí y yo de ella. Le dije: ‘Mamá, no te preocupes por mí. Yo me encargo de todo. Puedes irte tranquila que yo voy a estar en paz’”, recordó.

La razón por la que Luis Enrique Guzmán no asistó al homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes

Luis Enrique explicó que no asistió al homenaje póstumo que se realizó en el Palacio de Bellas Artes en honor a Silvia Pinal porque estaba devastado emocionalmente.

“Yo estaba devastado completamente porque no podía asimilarlo. Cuando se muere alguien como tu madre, no es fácil de asimilar y yo no quería ir a desparramarme con mi mamá en Bellas Artes. Sabía que mis hermanas y todos se iban a desparramar y yo ya no tenía ni lágrimas ni ganas. No la quise ver ni en féretro ni nada”, explicó.

Silvia Pinal último adiós en Bellas Artes / Mauro Godoy

Detalles sobre el testamento de Silvia Pinal ¿Qué pasó con el cuadro de Diego Rivera?

El hijo menor de ‘la Diva del cine mexicano’ también reveló que tanto él como sus hermanas ya pactaron una fecha para depositar las cenizas de su madre en la cripta familiar, aunque no han hecho pública esta información.

Asimismo, informó que Sylvia Pasquel tiene una copia del testamento de su madre y que, hasta el momento, todo indica que es válido y no se realizaron modificaciones de última hora.

Finalmente, confirmó que Alejandra Guzmán se llevó el icónico retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera, el cual estaba en la sala principal de la casa de la actriz. Según explicó, su madre se lo había regalado a Alejandra en 2004, pero no lo había retirado por respeto, por lo que ahora ya se lo llevó y lo restaurará para poder cuidarlo en su casa.

“A Ale le regaló el cuadro mi mamá desde 2004, pero por respeto a mi mamá, Alejandra no se lo había llevado”, concluyó.

