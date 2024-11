Luis Enrique Guzmán revela si perdonará a Mayela Laguna por engañarlo sobre la paternidad

Hace algunos días, se dio la resolución en el caso de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán en relación con la paternidad del hijo que se concibió durante su relación. Tras comprobarse que el menor no tenía parentesco biológico con Luis Enrique, el juez dictaminó quitarle el apellido Guzmán.

Aunque todo indicaba que esto sería el final de esta polémica, aún está vigente el plazo para que Mayela apelare el dictamen. De acuerdo con la periodista Addis Tuñón, ella le dijo que considera que la decisión del juez fue “injusta” y podría apelar.

Aunado a esto, Porfirio Ramírez, abogado de Laguna, reiteró que las pruebas de ADN pudieron ser “manipuladas”, pues, aparentemente, no fueron bien resguardadas.

Por otra parte, una fuente cercana a Luis Enrique contó en su momento para TVNotas que a Mayela le conviene que la gente piense que hubo “inconsistencias” en el caso.

“No hay inconsistencias en el caso. Es lo que ella hace creer, no es así. Ella busca que Luis Enrique le siga dando dinero para sostener al menor, que no le quiten el apellido para seguir gozando del dinero y quiere acreditar el vínculo afectivo entre el niño y Luis Enrique. Ante la ley el menor está protegido”. Fuente a TVNotas

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán / Redes sociales

¿Luis Enrique Guzmán perdonará a Mayela Laguna?

A lo largo de todo el proceso legal, Luis Enrique siempre dejó claro que no era el padre biológico del hijo de Mayela. Incluso, en una entrevista para TVNotas afirmó que, en su momento, la propia Mayela le habría confirmado que él no es era el padre.

Ahora que el juez ya dio su sentencia, el hermano de Alejandra Guzmán, a través de una plática para ‘Ventaneando’, admitió que, pese al “duelo” que está viviendo por esta situación”, se siente aliviado de que “revelara la verdad”.

También afirmó no sentir rencor hacia Mayela Laguna, a pesar de que lo “engañó” y se “aprovechó” de él en múltiples ocasiones: “Fue bonito vivir esa etapa, pero muy triste y devastador. La desilusión de darte cuenta de que todo fue un engaño”, indicó.

Luis Enrique Guzmán “No tengo nada que perdonarle, yo le abrí las puertas de mi corazón, de mi casa y de mi familia, justo después de que salió de la cárcel, después de que estuvo en el psiquiátrico, entonces dije, voy a tratar de sacar adelante esta familia”

Captura de pantalla

Luis Enrique Guzmán le manda mensaje al hijo de Mayela Laguna

El hijo de Silvia Pinal reiteró que, actualmente, está en terapia para superar toda esta situación y mencionó que, si el menor lo llega a necesitar en un futuro, estará allí para apoyarlo.

“Yo estoy seguro de que se convertirá en un chavo y un adolescente de bien. Espero que en el futuro no sienta recibimientos (resentimientos) de lo que mediáticamente se hizo. Si de grande puedo ayudarlo, apoyarlo, darle consejos, pues bueno, eso ya será en el futuro”, concluyó.

Cabe destacar que, tras saberse que el niño ya no tendría el apellido Guzmán, Mayela Laguna declaró que ya no quería tener más relación con su expareja o la familia Guzmán-Pinal.

“Yo no quiero nada. Se acabó. Mi hijo es un niño muy sano. No podría ser nada. No permitiré que sea nada. Yo estoy en un duelo y lo único que pido es respeto. No los engañé con dolo. No pido una disculpa a nadie. Se libraron de mí”, sostuvo.

Captura de pantalla

¿Cómo fue la polémica entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna?

En 2023, los abogados de Luis Enrique Guzmán emitieron un comunicado expresando que él no era el padre biológico del hijo de Mayela Laguna, tras una prueba de ADN. Como era de esperarse, ella negó esto y estuvo luchando para que se hiciera un juicio con dos pruebas de ADN.

Justo en agosto de este año, el juez mandó a realizar dos pruebas de ADN a Luis Enrique y al menor, las cuales resultaron negativos, confirmando así que ambos no tienen parentésco sanguíneo.

Pese a todo, Mayela señaló que solo un juez podría determinar si su expareja seguía o no teniendo obligaciones parentales con el pequeño, pues, al menos en el ámbito legal, continuaba siendo un Guzmán.

Al final, el juez decidió quitarle el apellido Guzmán al niño, por lo que Luis Enrique ya no tiene ninguna obligación con él. Para Mayela, esta decisión fue “injusta”, pues el juez había tomado en cuenta “cosas que no son verdad”.

