Mayela Laguna niega haber engañado a Luis Enrique Guzmán sobre la paternidad de su hijo

La batalla legal entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán aparentemente llegó a su fin. El pasado 29 de octubre se llevó a cabo la última audiencia en relación con el caso sobre la paternidad del hijo de Mayela.

Al salir de los tribunales, la expareja de Luis Enrique contó que el juez determinó que a su hijo se le quitara el apellido Guzmán, algo que considera injusto, pues la autoridad habría tomado en cuenta “cosas que no son verdad”.

Por su parte, el hermano de Alejandra Guzmán aseguró que la sentencia fue totalmente imparcial, señalando que el juez se basó en “pruebas contundentes” para llegar a esa decisión.

Luis Enrique Guzmán y su abogada el día de la sentencia del juicio de paternidad del hijo de Mayela Laguna, 29 octubre 2024

¿Cómo comenzó la batalla legal entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán?

En 2023, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado, por medio de sus abogados, declarando que no era el padre biológico del hijo de Mayela Laguna, tras una prueba de ADN que él practicó. Ante esto, Mayela luchó para que el pequeño y Luis Enrique se sometieran a una prueba de ADN en el marco de un juicio.

Justo en agosto de este año, se realizaron dos exámenes de ADN ordenados por un juez, los cuales resultaron negativos. Aun así, Mayela mencionó que solo el juez podría determinar si Luis Enrique ya no tenái obligaciones parentales con su hijo, resaltando que, ante la ley, el pequeño seguía siendo parte de la dinastía Guzmán Pinal.

Si bien el programa ‘De primera mano’ llegó a reportar en su momento que se habían hallado “inconsistencias” en las pruebas de ADN y esto abría la posibilidad de que se hiciera un nuevo examen, una fuente reveló a TVNotas que no había tales inconsistencias y que Luis Enrique estaba seguro de no ser el padre del menor. Este martes, el juez emitió sentencia y decidió quitarle el apellido Guzmán al menor.

Mayela Laguna el día de la sentencia del juicio de paternidad contra Luis Enrique Guzmán, 29 de octubre de 2024

Mayela Laguna lanza contundente mensaje a Luis Enrique Guzmán

Poco después de dar a conocer la sentencia en el juicio de paternidad, Mayela Laguna tuvo una conversación con diversos medios. En dicha plática, sostuvo que jamás quiso engañar “con dolo” a Luis Enrique o a su familia.

“Yo no engañé con dolo, ni con intención a absolutamente a nadie. Si llegué a estas instancias es porque yo estaba completamente segura de que mi hijo era de Luis Enrique” Mayela Laguna

También dejó claro que no va a apelar el dictamen del juez, señalando que su único objetivo ahora es tener una vida tranquila con su hijo, lejos del escándalo.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna

¿Mayela Laguna permitirá un acercamiento entre Luis Enrique Guzmán y su hijo?

Si bien Luis Enrique ha expresado que, en un futuro, podría tener un acercamiento con el hijo de Mayela “como un tío o padrino”, ella sostuvo que no permitirá que el pequeño se involucre más con la dinastía Guzmán Pinal.

“Yo no quiero nada. Se acabó. Mi hijo es un niño muy sano. No podría ser nada. No permitiré que sea nada. Yo estoy en un duelo y lo único que pido es respeto. No los engañé con dolo. No pido una disculpa a nadie. Se libraron de mí.”

Para finalizar, declaró que, pese a todo, se encuentra en paz por “haberse librado” de este asunto y espera que, en algún momento, tanto ella como su hijo puedan “salir a la calle sin ser juzgados”.

