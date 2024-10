Luis Enrique Guzmán seguro de no ser el padre del hijo de Mayela Laguna; esto pasó realmente en la audiencia

Después de que circulara la noticia de que podría existir la posibilidad de que Luis Enrique Guzmán Pinal podría ser en realidad el padre del hijo de Mayela Laguna y que se podría dar la situación de ser sometidos a una tercera prueba de paternidad, una persona allegada a la propia Mayela Laguna nos contactó para contar a TVNotas lo que en realidad sucedió el pasado viernes 25 de octubre en los juzgados familiares.

¿Luis Enrique Guzmán es el papá del hijo de Mayela Laguna?

La batalla legal entre el hijo de Silvia Pinal y Mayela Laguna es desde 2023. Tras este evento fue Luis Enrique quien lanzó a través de sus redes sociales un comunicado de sus abogados en el que aseguraba no ser el padre biológico del menor.

Mayela por su parte inició un proceso legal para que su ex se sometiera a una prueba de ADN, asegurando que sí era el padre de su hijo.

Mayela Laguna fue quien alertó a Luis Enrique Guzmán al revelarle que no era su hijo.

Antes de la prueba de ADN, Luis Enrique habló por primera vez del asunto en entrevista a TVNotas y dejó claro que no es el papá del pequeño ya que, fue la propia Laguna quien se lo dijo directamente.

En agosto pasado se realizaron dos pruebas de ADN en el INCIFO (Instituto de Ciencias Forenses) de la CDMX y días después se dio a conocer que no había relación genética entre Luis Enrique y el menor.

Así consienten a la actriz en su festejo; llena de amor por sus hijos. / Instagram: @laguzmanmx

¿Qué pasó realmente en la audiencia del viernes 25 de octubre?

Tras la audiencia de este viernes ninguno de los involucrados quiso ahondar más en el tema; pero la amiga de Mayela nos cuenta: “Mayela sabe que no puede hablar sobre el tema porque es delicado y sería multada por el juez quien les prohibió a ambos hablar más allá”.

Mayela ha estado recibiendo pensión alimenticia por parte de Luis Enrique por más de 7 mil pesos mensuales.

“Mayela ha estado recibiendo pensión alimenticia por parte de Luis Enrique a pesar de que lo que le hizo de achacarle un hijo es algo indigno. Sé por la propia Mayela que él le deposita más de 7 mil pesos al mes y ha cumplido al pie de la letra, debería decirlo cuando da sus entrevistas”.

Luis Enrique Guzmán nos confesó: “Mi madre es mi gran apoyo” / Luis Pérez / IG: @luisenrique / Cortesía

No hay inconsistencias en las pruebas de ADN, como se dijo después de la audiencia

“No hay inconsistencias en el caso. Es lo que ella hace creer, no es así. Ella busca que Luis Enrique le siga dando dinero para sostener al menor, que no le quiten el apellido para seguir gozando del dinero y quiere acreditar el vínculo afectivo entre el niño y Luis Enrique. Ante la ley el menor está protegido”.

“Por su parte Luis Enrique busca retirarle el apellido, siendo honestos ¡fue un abuso, un engaño! Como Luis Enrique le dio su apellido, adquiere responsabilidad. El hijo de Pinal no pretende dañarlo. Al contrario, aprecia al menor como un ahijado y está dispuesto a apoyarlo, mas no asumir el papel de padre, porque no lo es”.

En la última audiencia nunca se habló de pruebas de ADN. El juez solo quiere platicar con el menor antes de dictar sentencia.

“El juez antes de dictar sentencia si se le quita o no el apellido, si Luis Enrique tiene derechos o no, dijo que quiere en la próxima audiencia que el menor sea presentado; el juez quiere hablar con él y de ahí, se tomará la determinación, pero no hay inconsistencias y en la audiencia nunca se habló de ninguna prueba de ADN. ¡Mayela miente! Si le mintió con el hijo, que no mienta ante esto”.

“Mayela tiene miedo, porque sabe que si el juez aprobara dicho vínculo, los abogados de Luis Enrique recurrirían a otros recursos que contempla la ley para romper con dicho vínculo. Una cosa es que él tenga la determinación de apoyarlo y otra que abuse Mayela. A ella no le toca nada”.

Los captamos dentro del INCIFO tras la prueba de ADN. Luis Enrique se retiró del lugar en su moto. / Luis Pérez / IG: @luisenrique / Cortesía

“Mayela me comentó que sus abogados pretenden involucrar a Alejandra Guzmán, quien es madrina del menor. Pidieron que la notifiquen para llevarla a los juzgados para probar también un supuesto vínculo afectivo con el menor. Mayela está molesta porque Ale no ha sido notificada”.

Buscamos a Luis Enrique Guzmán para saber más sobre esto y nos dijo:

“¡Discúlpame! No puedo hablar nada sobre el proceso legal. Se enterarán en cuanto esto se resuelva. Sólo te puedo decir que confío plenamente en la justicia”, concluyó.