Alejandra Guzmán defiende a Luis Enrique en polémica sobre su paternidad: “La verdad va a salir”

Los últimos meses no han sido nada fáciles para la dinastía Guzmán-Pinal, principalmente para Luis Enrique Guzmán. El hijo de Silvia Pinal está enfrascado en una batalla legal con su expareja, Mayela Laguna.

Todo comenzó cuando Luis Enrique lanzó un comunicado para dar a conocer que no era el padre biológico del hijo de Mayela. Por supuesto, Laguna negó esta acusación y ha estado luchando para que el hermano de Alejandra Guzmán se haga una prueba de ADN.

Tras casi un año, el pasado 19 de agosto, por fin se llevó a cabo la primera de las dos pruebas de paternidad que solicitaron Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán ante el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la CDMX.

El 20 de agosto se realizó la segunda y tendrán que esperar 10 días hábiles para saber los resultados, los cuales comprobarán si Luis Enrique es o no el padre biológico del hijo de Mayela.

Mayela Laguna está separada de Luis Enrique Guzmán desde el 2022

Alejandra Guzmán defiende a su hermano con uñas y dientes

En medio de todo esto, Alejandra Guzmán no dudó en defender a su hermano y afirmar que el hijo de Mayela, pese a que supuestamente no pertenece a su familia, ha sido tratado con mucho cariño.

Durante un encuentro con la prensa, la intérprete de ‘Eternamente bella’ también aseguró que la verdad saldrá a la luz en su momento.

“Mi familia ama el amor y a (el hijo de Mayela Laguna)... está siempre y ojalá y siempre esté protegido por Dios. Lo que nos ha pasado, ustedes lo han visto, de la noche a la mañana, no tengo nada que decir más que la verdad. La verdad siempre va a salir adelante”. Alejandra Guzmán

Para finalizar la plática, resaltó el gran amor que le tiene a su hermano y aprovechó para mandarle un emotivo mensaje a su hija Frida Sofía, con quien ha estado distanciada en los últimos años.

“Amo mi vida, a mi hija también, amo todo lo que me ha dado la vida y demás, pero quiero que sepan que por eso no he hablado, porque todo cae por su propio peso. La verdad estoy mejor que nunca, he aprendido a salir adelante. Amo a mi hermano, mi hermano ha sido un buen padre, superbuen padre, ojalá tuvieran a alguien igual”, concluyó.

Luis Enrique Guzmán expresa su sentir ante esta situación

En este martes de TVNotas, Luis Enrique Guzmán nos platicó su sentir ante toda esta situación. El hermano de Alejandra Guzmán manifestó que, aunque todo esto le “rompe el corazón”, es necesario demostrar la verdad.

“Espero que cuando esto termine pueda tener contacto con el niño. Quisiera ser una buena influencia en su vida. Le enseñé a leer, a bajarse de la cama. Tenía buenos proyectos de vida a su lado. A él lo apoyaría económicamente. Es triste que la señora utilice la inocencia de un pequeño para extorsionarme. Decía que si no pago la manutención me metería a la cárcel”. Luis Enrique Guzmán

Y añadió: “La probabilidad de que la prueba salga positiva es nula. Me hice un estudio en 2013. Andaba en los 40 y tenía bajo conteo de espermas. No podía embarazar a una mujer”. Checa la info completa aquí.

