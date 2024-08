Captan a Sian Chiong escupiendo la comida que preparó Mario Bezares: en redes piden su expulsión

Las rivalidades en ‘La casa de los famosos México’ se fortalecen cada día más. Si bien los equpos ‘Mar’ y ‘Tierra’ han tratado de llevar una convivencia sana dentro del reality, en ocasiones, las emociones los sobrepasan y hacen cosas con el afán de molestar al grupo contrario.

Tal fue el caso de Sian Chiong, quien, sin importar que Mario Bezares cocina para todos los habitantes, le escupió a la comida.

En redes sociales, se ha hecho viral un fragmento del 24/7 en el que se ve al cubano en la cocina con Ricardo Peralta y Agustín Fernández. En medio de su plática, se observa a Sian escupiéndole a un plato de comida.

Ante esto, el argentino, entre risas, comentó: “No, no. Ese te lo comés vos”. En tanto que Peralta, quien se encontraba lavando en el fregadero, simplemente ignoró lo sucedido.

Internautas piden la expulsión de Sian Chiong

Si bien no se supo si el cubano se comió el plato que escupió o se lo dio a alguien más, muchos internautas se mostraron sumamente indignados ante lo sucedido y algunos hasta han llegado a exigir su eliminación.

“No recuerdo si es en la santería donde usan la saliva para controlar, o en Yoruba”, “Ya no veré el programa. Ya se pasó de asqueroso Sia, Agus, Pepe y AM. Ya ni divertido es”, “Que lo sancionen o eliminen”, “Saliendo va a decir que lo manipuló AM”, señalaron algunos usuarios.

Mamá de Sian sale en su defensa

Cabe destacar que, en su momento, la mamá de Sian pidió que “no juzgaran” a su hijo, pues estaba siendo “manipulado” y realmente es buena persona.

“Yo tengo la culpa, porque no lo preparé para vivir en una selva. Siempre lo críe para que fuera cariñoso y para dar el corazón. Por eso les pido que se den el tiempo de conocerlo y se den cuenta del niño que es. Voten por él y no se van a arrepentir. Les aseguro que es un niño bueno”, expresó entre lágrimas.

Sian Chiong en polémica por su participación en ‘La casa de los famosos México’

Esta no es la primera vez que Sian Chiong es criticado por alguna actitud inapropiada dentro del programa. En las últimas semanas, los usuarios lo han acusado de “hostigar” a Briggitte Bozzo, Gala Montes y Sabine Moussier.

A raíz de esta situación, un programa de Grupo Fórmula reportó que la venezolana habló con la producción del programa para ponerle un alto a Sian.

A la par de esto, Sabine, tras su salida del show, reconoció que, en ocasiones, se sintió incómoda con los acercamientos inapropiados del actor.

“Claro que no está bien y eso de que me arr¡...mó, me lo dijo mi hija, pero llegaba y el b3...50 acá (en el cuello) Me ag@..rraba ¿no? O me p3ll¡z.c4ba la p0..mp4. Cuando me hizo así, yo de ¡ay! Porque claro que no está bien”, indicó.

Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado ante las quejas sobre Sian Chiong. No obstante, la audiencia ha dejado claro que no lo apoyará, en caso de que salga nominado.

