Luis Enrique Guzmán por primera vez habla sobre el juicio de paternidad

Luis Enrique Guzmán, hijo de la reconocida actriz Silvia Pinal, compartió con TVNotas el difícil proceso legal que enfrenta por una supuesta paternidad, revelando cómo ha lidiado con la situación. “Ha sido muy difícil emocionalmente porque hay un inocente de por medio. Tengo mucho amor por él. Es arbitrario lo que nos hizo Mayela a él y a mí”, expresó con sinceridad.

Luis Enrique recordó que conoció a Mayela en 2012, y en ese momento no vio señales de mala intención en ella. “Esta persona se embarazó. Después me buscó y así inició el rollo. Sabía que yo tenía ganas de tener un bebé", explicó. Sin embargo, todo cambió durante una discusión sobre responsabilidades económicas, cuando Mayela le confesó: “Haz lo que quieras, al fin que no es tu hijo”. Estas palabras desencadenaron un conflicto que hoy Luis Enrique enfrenta con determinación.