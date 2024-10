Hijo de Mayela Laguna ya no tiene el apellido de Luis Enrique Guzmán: “Ya no es figura pública”

La polémica en relación con el hijo de Mayela Laguna parece haber llegado a su fin. Toda esta controversia comenzó en 2023, cuando Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado afirmando por medio de sus abogados de que no era el padre biológico del menor.

Tras esto, Mayela luchó para que el menor y Luis Enrique se sometieran a una prueba de ADN, en el marcó de un juicio, alegando que el niño sí compartía lazo consanguíneo con su expareja.

Justo en agosto de este año, el hijo de Silvia Pinal y el pequeño se sometieron a dos exámenes de ADN, los cuales resultaron negativos. Aun así, Mayela señaló que solo un juez podría determinar si Luis Enrique tenía o no obligaciones parentales con el menor, pues, al menos en el ámbito legal, continuaba siendo su hijo, ya que todavía conservaba el apellido Guzmán.

Si bien, en su momento, el programa ‘De primera mano’ informó que el juez había hallado inconsistencias en las pruebas de ADN y había la posibilidad de que dichos exámenes se realizaran nuevamente, justo hace unas horas la autoridad determinó que se le quitara el apellido Guzmán al pequeño y ya no tendrá obligaciones de mantenerlo.

Mayela Laguna el día de la sentencia del juicio de paternidad contra Luis Enrique Guzmán, 29 de octubre de 2024 / Liliana Carpio / TVNotas

Entre lágrimas, Mayela Laguna revela que su hijo ya no es un “Guzmán”

Saliendo de la audiencia, Mayela Laguna, al borde del llanto, contó ante los medios que el juez le quitó el apellido “Guzmán” a su hijo, por lo que pidió respeto y privacidad, pues el pequeño “ya no es una figura pública”.

Mayela Laguna “Ya se terminó. Sí, se quita el apellido. Mi hijo ya no es figura pública. Entonces pido discreción”.

La excuñada de Alejandra Guzmán dejó ver que la sentencia le había parecido injusta, pues afirmó que el juez tomó en cuenta “muchas cosas que no eran verdad”. Mayela dio por terminado el encuentro con la prensa después de ver que muchos reporteros iban a entrevistar a Luis Enrique.

Mayela Laguna el día de la sentencia del juicio de paternidad contra Luis Enrique Guzmán, 29 de octubre de 2024 / Liliana Carpio / TVNotas

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán sobre la sentencia del juez?

Luis Enrique Guzmán, en compañía de su abogada, dijo estar sumamente tranquilo con la sentencia, pues considera que el juez tomó en cuenta “la verdad”.

“Estamos contentos. El juez sacó las pruebas contundentes, la verdad y ya en el futuro veremos otras cosas, pero, por el momento, estamos muy tranquilos y muy a gusto con la sentencia”, indicó. “Con esta sentencia quedamos librados de la manutención. Estoy contento con la decisión del juez. La prueba fue muy clara. No hay por qué hacerle daño a ella, ni a nadie”, aseguró Guzmán Pinal

El hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán señaló: “Todos estábamos preocupados, mi mamá, mi hermana, mi papá y ya era justo que se terminara esta pesadilla. Hoy, llegamos a decirle a mi mamá: ‘No hay ninguna bronca, Ya estamos tranquilos’. Tengo un año de terapia en donde trato de asimilar las cosas, reiniciar mi vida social, laboral y sentimental. Esto es un renacimiento y lo voy a aprovechar lo más posible; a mis hijas, mi madre y mi padre. Son vínculos de toda la vida. A veces uno no se lleva bien con ciertas personas, pero esto cambiará”.

“Viví un año y medio de pesadilla. Bajo un engaño asqueroso y, finalmente, ahorita, estoy libre de eso. No nada más yo, toda mi familia. La decisión del juez fue totalmente parcial. No voy a negar que tuve sentimientos por él (el hijo de Mayela Laguna), pero tiene un panorama padre con su nueva familia”. Luis Enrique Guzmán

También dejó claro que, pese a que le desea todo lo mejor al menor, pondrá un poco de “distancia” por ahora, pues todo esto ha sido muy “doloroso”.

Luis Enrique Guzmán y su abogada el día de la sentencia del juicio de paternidad del hijo de Mayela Laguna, 29 octubre 2024 / Liliana Carpio / TVNotas

Luis Enrique Guzmán niega que hubiera inconsistencias en el proceso

Luis Enrique Guzmán afirmó que, en la sentencia del juez, se determinó que no hubo inconsistencias en el caso, lo que le “permitió a la autoridad llegar a la verdad”.

“Tengo que aprender a lidiar con estas situaciones y manipulaciones para que no me sorprendan en el futuro. Me voy a llevar secuelas. Uno tiene que lidiar con las dificultades que le pasan en la vida. A veces estás preparado, otras no. He estado lidiando con esto lo mejor posible. La sentencia es contundente”, concluyó.

