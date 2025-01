Mayela Laguna toma contundente medida y hace petición al público, tras agresión

Durante el pasado fin de semana, se dio a conocer que Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, había sido agredida físicamente mientras disfrutaba de unas vacaciones en Acapulco con su hijo.

En entrevista con el periodista argentino Maximiliano Lumbia, Laguna relató que una mujer desconocida se le acercó para insultarla y agredirla, sin importar que su hijo estuviera presente.

“Tengo el cuello morado, el dedo fracturado, una costilla chin...da, la boca.. un diente lo tengo flojo, abajo del ojo lo tengo un poco morado. Me agarró contra el pavimento”, indicó.

Aunque en su conversación con el periodista no mencionó si demandaría a la mujer que la violentó y solo se limitó a decir que “ya conocía su ubicación y la expondría en su momento”, en una reciente entrevista para ‘Venga la alegría’, Mayela confirmó que procederá legalmente.

También contó que la situación se suscitó luego de que la dama en cuestión comenzara a insultar a su hijo sin razón.

“Llegó la señora, le dijo una cosa muy fea. Yo me enojé y se me echó encima. También me dijo groserías. Me ahorcó, me fracturó el dedo. Tengo una costilla mal, el diente flojo. Fui a denunciar, pero, como no fue flagrancia, se le dio un citatorio. Tengo que regresar a Acapulco. Son tres citatorios, si no va, la arrestan”