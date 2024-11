Mayela Laguna no apelará la paternidad de Luis Enrique Guzmán en el juicio

Si bien en su momento se mostró dispuesta a luchar para apelar la sentencia en el caso contra Luis Enrique Guzmán y lograr que su hijo recuperara el apellido Guzmán, Mayela Laguna se retracta, pese a que sigue insistiendo en que hubo inconsistencias en el proceso legal.

Recordemos que, a finales de octubre, un juez dictaminó que no existe relación de paternidad entre Guzmán y el hijo de Mayela Laguna. Esto, tras demostrarse que el hermano de Alejandra Guzmán no comparte un lazo consanguíneo con el menor.

Tras la sentencia, Porfirio Ramírez, abogado de Mayela, aseguró que iban a apelar, pues considera que hubo muchos aspectos “sospechosos” en el caso, principalmente, con el resguardo de las pruebas de ADN que comprobaron que Luis Enrique no era el padre biológico del niño.

Mayela Laguna / Liliana Carpio

Mayela Laguna ya no busca que su hijo recupere el apellido Guzmán

A través de un comunicado para redes sociales, Mayela Laguna dijo sentirse muy agradecida por todo el apoyo que recibió a lo largo del caso contra Luis Enrique Guzmán, pero prefiere dejar todo este asunto por la paz y parar con el proceso de apelación.

“Hola, buenas tardes. Me dirijo hacia ustedes porque he decidido hoy 26 de noviembre del 2024 dejar la apelación. Los que siguen este caso saben a qué me refiero”, expresó.

Si bien está convencida de que las autoridades cometieron muchos “errores” durante el procedimiento, resaltó que su único deseo es tener una vida tranquila con su hijo, lejos del escándalo y polémicas.

Mayela Laguna “Estas últimas audiencias estuvieron llenas de irregularidades. Nos dimos cuenta que el INCIFO, la institución de ciencias forenses, no llevan cadena de custodia. Yo sigo sorprendida por miles de cosas, pero ya no quiero seguir. Quiero que se quite el apellido lo antes posible y seguir con nuestras vidas. Tengo la conciencia y la cabeza donde debe de estar y ya saco mi bandera blanca ante esta familia y medios de comunicación”

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán / Instagram / DPM

Mayela Laguna cree que Luis Enrique Guzmán “dañó” a su hijo

Al final de su mensaje, sostuvo que su hijo había sido el único perjudicado en todo este asunto, que comenzó después de que Luis Enrique hiciera público que no era el padre biológico del menor.

“Lo más correcto es seguir luchando por las injusticias y demás, pero en este caso público ya no más, donde el más afectado al hacerlo público que, por cierto, no fui yo y abandonarlo es un menor de edad. De nuevo, gracias a todos los que fueron parte de este caso”, concluyó.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán / Redes sociales

¿Cómo fue la polémica entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna?

En 2023, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado, por medio de sus abogados, anunciado su ruptura con Mayela Laguna e informando que no era el padre biológico del hijo que se concibió durante su relación. Tras esto, Mayela negó este señalamiento, argumentando que la prueba que se hizo su ex con el menor estaba errónea, por lo que inició un proceso legal para que se sometiera a un nuevo examen.

En agosto pasado, se realizaron dos exámenes de ADN como parte del juicio, los cuales comprobaron que Luis Enrique y el hijo de Mayela no compartían un lazo consanguíneo. Pese a esto, ella quiso continuar con el caso, pues aseguró que el menor sí era parte de la dinastía Guzmán, al menos, en el ámbito legal.

Pese a todo, el juez decidió que no había lazo de paternidad de Luis Enrique Guzmán, por lo que ya no tendrá responsabilidades parentales con él.

Cabe destacar que, a lo largo de todo este proceso, el hermano de Alejandra Guzmán siempre se mantuvo firme en su postura de que no era padre del menor. Incluso, en entrevista para TVNotas, llegó a decir que la propia Mayela le confesó que el niño no era suyo.

