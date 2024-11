Mayela Laguna no se rinde: Apela sentencia en caso de paternidad con Luis Enrique Guzmán

Hace algunas semanas, se dictó sentencia en el caso sobre la paternidad del hijo que se concibió durante la relación entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. El juez dictaminó que se le quitara el apellido Guzmán al pequeño.

Si bien en su momento Mayela declaró que no quería apelar, pues su único deseo era dejar este asunto en el pasado, ahora se da a conocer que sí luchara para revertir el dictamen del juez.

En entrevista para diversos medios, Porfirio Ramírez, abogado de Laguna, argumentó que existieron muchas inconsistencias en este proceso, principalmente en el resguardo de las pruebas de ADN a las que se sometió Luis Enrique y el menor, las cuales resultaron negativas.

Porfirio Ramírez “No estoy cuestionando a los peritos, sino el resguardo de las pruebas”.

Mayela Laguna / Liliana Carpio

¿Mayela Laguna exigirá que su hijo y Luis Enrique Guzmán se sometan a otra prueba de ADN?

Pese a que se va a apelar la sentencia y a las presuntas inconsistencias, el licenciado mencionó que Mayela, probablemente, no tiene la intención de que se haga otra prueba de laboratorio.

También aseguró que tanto él como su representada solo buscan el bien del menor, y están dispuestos a agotar “todos los recursos jurídicos” para lograrlo.

“Hay un recurso de apelación, todo me da los elementos jurídicos que, llegando a un amparo podemos revertir completamente, estoy haciendo mi trabajo y lo voy a seguir haciendo, si al final no me aceptan la razón, yo no voy a quedar en él '¿por qué no lo hice?’ Esto puede crear un precedente para futuros casos para ambas partes, de papás y niños, este tipo de asuntos son los que crean precedentes a nivel mundial”, indicó.

Captura de pantalla

Mayela Laguna buscaría una pensión alimenticia para su hijo

En la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, se señaló que Mayela Laguna, al apelar la sentencia, buscaría que Luis Enrique Guzmán reanudara sus obligaciones parentales y le dé dinero para la manutención del menor.

“No le va a pedir otra prueba de ADN, pero va a pedir que apoquine lana porque, en algún momento, fue su hijo (en el ámbito legal)”, dijo Pedro Sola.

Ventaneando / Captura de pantalla

¿Qué ha dicho Luis Enrique Guzmán sobre la apelación de la sentencia?

Hasta el momento, Luis Enrique Guzmán no se ha pronunciado sobre el proceso de apelación que comenzó Mayela Laguna. Sin embargo, en su momento dijo para TVNotas que estaba seguro de que no era el padre del hijo de Mayela, pues ella misma se lo habría confesado en su momento.

Por otra parte, una amiga de Mayela Laguna también contó para TVNotas que, previo a que se dictara la sentencia del caso, Luis Enrique fue un padre responsable y le daba 7 mil pesos mensuales a Mayela para los gastos del menor.

También señaló que no hubo inconsistencias en el caso, pero Mayela quiere que la gente piense eso para continuar cobrando la pensión alimenticia.

“No hay inconsistencias en el caso. Es lo que ella hace creer, no es así. Ella busca que Luis Enrique le siga dando dinero para sostener al menor, que no le quiten el apellido para seguir gozando del dinero y quiere acreditar el vínculo afectivo entre el niño y Luis Enrique. Ante la ley el menor está protegido”, manifestó.

