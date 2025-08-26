Gustavo Adolfo Infante asegura que a Mayela Laguna la compraron para decir que era su amante

Hace unos días, el periodista Javier Ceriani aseguró que Gustavo Adolfo Infante le había sido infiel a su esposa con Mayela Laguna. Incluso, mostró una entrevista en la que la propia ex de Luis Enrique Guzmán admitía todo. En respuesta a esto, Infante declaró que todo era una absoluta mentira y ahira sostiene que Laguna fue “comprada” para decir esas cosas y hasta exhibió pruebas, ¿qué está pasando?

Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

¿Mayela Laguna recibió una compensación por decir que Gustavo Adolfo Infante fue su amante?

En la emisión más reciente de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante mostró una conversación que, presuntamente, habrían tenido Alejandra Carniago, productora del canal de Javier Ceriani, y Mayela Laguna, en la que esta última habría reconocido haber recibido dinero para hablar mal de Gustavo Adolfo.

De acuerdo con lo que se puede leer en dicha plática, Mayela expresaría no tener miedo de lo que pueda pasar por dar declaraciones sobre Infante, afirmando que ya se había asesorado legalmente.

“No hay manera de que me demande o haga algo en mi contra, por el contrario, todo lo que haga me revictimiza. Tengo que aprovechar. Si me están ofreciendo dinero, lo tengo que aprovechar. Sería pen… si no lo hago. Javier me dio una ma… y lo sabes bien, Ale” Supuestamente Mayela Laguna

Supuestamente, Mayela habría recibido 30 mil pesos para acusar a Gustavo Adolfo Infante de ser un hombre infiel:

“Me dio 30 mil pesos, sería idiota si no los hubiera tomado….Sigo en el guion que quedamos. Yo mantengo mi mismo argumento de que me estaban extorsionando de números diferentes y que mi amiga, quien me acompañó con ‘gusano maldito’, fue quien les dio a ustedes la entrevista”, se lee en la conversación atribuida a Mayela Laguna.

Según la captura de pantalla de la conversación, Mayela, presuntamente, iba a “responder” la entrevista de su presunta amiga y confirmaría la supuesta infidelidad de Infante.

Por si esto fuera poco, Infante también mostró unos presuntos comprobantes de los pagos que Carniago le habría hecho a Mayela. Dichos pagos se habrían realizado el 15 de agosto.

Gustavo Adolfo Infante pone orden de restricción contra Javier Ceriani

Durante la emisión, Gustavo Adolfo Infante reveló que ya había tomado medidas legales en contra de Javier Ceriani. El conductor de televisión dio a conocer que su colega ya no podrá hablar más de él.

“Javier Ceriani tiene orden de restricción, no puede hablar de mí a partir de hoy”, indicó.

¿Qué dijo Javier Ceriani ante las acusaciones de haberle pagado a Mayela Laguna para decir que fue supuesta amante de Gustavo Adolfo Infante?

Hasta el momento, Javier Ceriani no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, la guerra de dimes y diretes entre los dos estaría muy lejos de acabar.

El periodista de origen argentino usó su canal de YouTube para exponer el testimonio de una mujer que, presuntamente, trabajó con Gustavo y su equipo hace algunos años. De acuerdo con esta persona, Lalo Carrillo, colaborador de Infante, la explotaba laboralmente mientras estaba embarazada.

Aunque no planea denunciar legalmente estos hechos, ya que pasó hace poco menos de 13 años, quiso hacer público este asunto para que las mujeres no caigan en este tipo de “maltrato”.

¿Quién es Mayela Laguna, quien dijo fue amante de Gustavo Adolfo Infante?

Mayela Laguna, quien actualmente tiene 40 años, ganó notoriedad en el medio artístico por haber sido pareja de Luis Enrique Guzmán, hijo de la fallecida Silvia Pinal.

En 2014, fue acusada de fraude y robo de equipo fotográfico. Tras esto, abrió una pizzería con Luis Enrique Guzmán.

Poco después de eso, dio a luz a su hijo.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se separaron en 2022, tras filtrarse unos audios comprometedores en los que ella hablaba mal de él.

En 2023, Luis Enrique dio a conocer que, tras hacerse una prueba de ADN, descubrió que el hijo de Mayela no era biológicamente suyo.

Tras un largo proceso legal, Luis Enrique Guzmán fue desvinculado legalmente del menor.

Aunque se pensó que Mayela apelaría este dictamen, al final decidió no hacerlo y seguir con su vida.

Actualmente, está en medio de la controversia tras asegurar que había sido amante de Gustavo Adolfo Infante.

