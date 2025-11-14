Angélica Vale pidió el divorcio a Otto Padrón por “mantenido” y “maltrato” hace años, ¡Te lo contamos en TVNotas!

La noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón ha sacudido el mundo del espectáculo, no solo por la duración de su relación (14 años) sino por los turbios detalles que han comenzado a emerger sobre su separación. Recientemente, la actriz confirmó que su relación con el productor de televisión llegó a su fin, pero lo que parecía ser una ruptura normal ha tomado un giro inesperado, pues aseguran que Vale quería separarse desde hace meses ¡y hasta años!

¿Por qué Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron?

El periodista Javier Ceriani reveló que Otto Padrón, aún esposo de Angélica Vale, presentó formalmente la demanda de divorcio el pasado 4 de noviembre. No obstante, la separación entre ambos se habría dado desde el mes de abril. Durante ese tiempo, la pareja intentó resolver sus diferencias de manera privada y buscar una posible reconciliación, pero al no lograr un acuerdo, Padrón decidió proceder con el trámite legal.

En la documentación presentada ante la corte, la causa principal del divorcio se describe como “diferencias irreconciliables”, un término común en este tipo de procesos que indica que la relación se tornó insostenible y que no existía posibilidad de mantener el matrimonio. A pesar de esto, en redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntaban a conflictos económicos e incluso a presuntas infidelidades, aunque ninguno de los dos ha confirmado tales rumores.

Por su parte, la periodista Elisa Beristain reveló que el problema detrás del divorcio de ambos, fue debido a que él no aportaba dinero al hogar .

Durante su programa de YouTube, “Beris Time”, la periodista compartió cómo se enteró de que Angélica Vale no contaba con el respaldo económico de su esposo, Otto Padrón. Según explicó, ambas se conocieron en el Liceo Francés, donde estudiaban sus hijos, y desde ese momento notó que la actriz asumía la mayor parte de los compromisos escolares, esforzándose por cumplirlos a pesar de sus numerosas grabaciones.

En una actividad del colegio, Beristain relató que Angélica supuestamente le solicitó ayuda porque debía ausentarse por una telenovela. Curiosa, le preguntó por qué su esposo no se hacía cargo de los gastos o de las tareas del hogar, a lo que la actriz respondió con una frase que hoy se ha viralizado en redes sociales:

Tú tienes la bendición de que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo. Angélica Vale, según Elisa Beristain

¿Cuál es la verdad?

¿Quién llevaba el dinero a casa? Aseguran que Angélica Vale trabajaba “como señor” porque Otto Padrón no la mantenía

¿Angélica Vale se quería divorciar de Otto Padrón por “mantenido” y “maltratador”?

En el 2018, en una exclusiva de TVNotas, un amigo cercano a Otto Padrón y Angélica Vale, nos reveló que en ese año los problemas matrimoniales habían llegado para ambas celebridades. Todo surgió a partir de la molestia de Angélica Vale con Padrón, por no aportar dinero al hogar:

Angélica estaba viviendo lo que siempre soñó: formar una linda familia y tener un buen esposo, pero las cosas cambiaron cuando Otto, como director de Meruelo Media, no tuvo tanto trabajo y con eso comenzó a cambiar. Los problemas laborales lo afectaron y empezó a desquitarse con Angie tratándola mal y sacando lo peor de su carácter. La relación ya no era tan cordial entre ellos, Angélica dijo que se ‘transformó’. Fuente a TVNotas

Según la misma fuente contó a TVNotas que la gota que derramó el vaso, fue ver que Otto Padrón no se pusiera las pilas para “conseguir chamba”.

Además, recalcó que el escenario en el que Angélica Vale se colocaba como la proveedora del hogar afectó a Otto Padrón, pues lo hacía sentir como una figura débil: Para “ Otto, empezar a sentirse débil y ver que perdía poder e imagen, no fue fácil; todo eso lo cambió y lo malo es que dejó que afectara su matrimonio ”, dijo la fuente.

“Como su marido no tenía trabajo, ella mantenía la casa y eso empezó a afectarle a él, tanto que ¡comenzó a maltratarla!” Fuente TVNotas

Angélica Vale divorcio de Otto Padrón 2018, nota de revista / Archivo TVNotas

¿El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría llevar a alguien a la cárcel?

Según fuentes cercanas a la actriz, como Javier Ceriani y Mandy Fridman, los detalles sobre cómo y cuándo se gestó la separación de Angélica Vale y Otto Padrón son mucho más complejos de lo que parecía a simple vista. Aunque inicialmente se rumoraba que la presunta infidelidad de Angélica Vale habría sido la supuesta causa del divorcio, los amigos cercanos a la actriz desmienten esta versión.

De hecho, podrían reforzar lo dicho por una fuente a TVNotas en 2018, ya que, según Ceriani, fue la misma Vale quien presuntamente habría solictado la separación desde abril de 2025, pero Otto Padrón presuntamente se habría resistido a firmar los papeles hasta estos recientes días, lo que presuntamente habría prolongado el sufrimiento emocional de la actriz:

Ella rogaba todos los días a San Benito que él aceptara el divorcio porque si no iba a ser una lucha armada muy fuerte para los niños, estaba dispuesta a negociar lo que fuera. Javier Ceriani

Ceriani añadió que la actriz presuntamente estaría dispuesta a negociar cualquier cosa supuestamente para evitar una lucha legal que pudiera afectar a sus hijos. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Padrón, en lugar de aceptar de manera civilizada la separación, presuntamente habría planeado un acto que muchos consideran cruel: supuestamente le entregaría la demanda de divorcio el mismo día de su cumpleaños.

Por último, Mandy Fridmann aseguró que detrás de lo que se sabe hasta ahora sobre el divorcio, habría una presunt serie de situaciones que son sumamente delicadas, y que por cercanía a Vale, no las compartirían:

“ Yo no jugaría tanto con la paciencia de Angélica porque si salen a la luz las situaciones delicadas que podrían haber habido durante ese matrimonio. (...) Alguien puede terminar en la cárcel lamentablemente (…) Lamentablemente Angélica ha vivido cosas muy complicadas ”, dijo Fridmann.

¿Será?

