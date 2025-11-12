¿Angélica María feliz por el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón? ¡Afirma que “son cosas que pasan”!

Mucho se ha dicho sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón. Hace algunos días, la actriz confirmó que se separa tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común. También reveló que ya no vivían juntos desde abril.

Como era de esperarse, la celebridad ha recibido mucho apoyo de los fans y allegados del medio artístico. Incluso su madre, Angélica María, quien, pese a también ser una figura pública, suele mantenerse hermética en cuanto a su vida privada, se ha mostrado solidaria y recientemente habló del asunto, ¿se alegra por la separación de su hija?

¿Qué está pasando entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Todo inició el pasado fin de semana. El periodista Javier Ceriani dio a conocer que Otto Padrón había interpuesto la demanda de divorcio el pasado 4 de noviembre, en la corte de Los Ángeles. Incluso mostró los documentos que lo comprueban.

Posteriormente, la propia Angélica Vale confirmó esta información en su programa de radio. Indicó que ya estaban separados desde abril y que su esposo ya le había notificado recientemente que comenzaría los trámites legales, pero que nunca le notificó cuándo sería.

Sin querer mencionar los motivos exactos de la ruptura, simplemente sentenció que “el amor acaba” y que, en su momento, ella misma daría más detalles de la situación, pidiéndole a los medios que le tuvieran “paciencia”.

Han surgido muchas especulaciones sobre la razón de la separación. Una de las teorías más sonadas es que, presuntamente, Angélica le habría sido infiel a Otto con un bailarín. Esta información no ha sido confirmada de manera oficial por los involucrados.

“Según me dicen, Angélica Vale, habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina. Recordemos que ella estuvo pasando mucho tiempo en México, grabando un programa de televisión más aparte estuvo en la obra vaselina…, según por eso el Sr. Otto decidió irse de la casa y tramitar el divorcio y en el divorcio se pide no divulgar lo que sucedió”, reportó la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’.

Angélica María / Redes sociales

¿Angélica María celebra el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

En un reciente encuentro con la prensa, Angélica María se dijo muy contenta por celebrar el cumpleaños número 50 de Angélica María. Señaló estar agradecida con la vida por haber tenido la oportunidad de estar al lado de su hija en todo momento.

Cuando un reportero le mencionó que su hija estaba pasando por algo difícil por el tema del divorcio, la también cantante, muy a su estilo, respondió:

“La adoro. ¿Difícil por qué? Son cosas que pasan en la vida”. Angélica María

Tras su declaración, dio por concluido el encuentro, alegando que tenía que retirarse para seguir festejando el cumpleaños de su retoño. Aunque la mayoría celebró sus palabras, algunos señalaron que pareciera estar “celebrando” la separación de su hija. Incluso, se han desatado teorías de que no tenía una buena relación con su yerno.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que dice algo relacionado con la separación de Angélica María. En un video de felicitación mostrado por Javier Ceriani, Angélica María señaló que su hija estaba iniciando una “nueva etapa en su vida”.

¿Angélica Vale está enojada con Otto Padrón?

El periodista Hugo Maldonado reportó que, presuntamente, Angélica Vale y Otto Padrón discutieron después de que se filtrara la noticia de su divorcio: “Javier Ceriani informó que Angélica Vale y Otto Padrón discutieron en el restaurante donde se encontraban, tras filtrarse la noticia de su separación”, manifestó.

Si bien Ceriani no mencionó explícitamente una discusión entre la pareja, dejó ver que el empresario estaba sumamente decepcionado por la filtración de la noticia.

“Angélica estaba cenando con Otto, porque no iba a estar Otto en su cumpleaños el día de mañana… A Otto le mandan un Instagram de Javier Ceriani, donde yo anuncio el divorcio y Otto le dice a Angélica casi como: ‘Él es tu amigo’”, indicó.

Sin dar muchos detalles, resaltó que las cosas con Angélica estaban “bien” y que los dos, aparentemente, hablaron con él en su momento: “Finalmente hablé después con Angélica al terminar yo mi live y ella… De hecho, tengo una llamada de Otto donde me dice: ‘Estamos juntos’ que me querían hablar los dos”, señaló.

