Angélica Vale, tras confirmar divorcio de Otto Padrón, es captada ¡besando a famoso actor! VIDEO

Sigue en tendencia el nombre de Angélica Vale tras confirmar su divorcio de Otto Padrón luego de 14 años de matrimonio. En medio de todo este escándalo, en redes sociales surgieron los rumores de que la conductora de ‘Juego de voces’ presuntamente le habría sido infiel al padre de sus hijos. Ahora, se le vio muy feliz y emocionada en pleno beso ¡con un famoso actor! ¿De quién se trata?

La ruptura de Angélica Vale y Otto Padrón causó total sorpresa a toda la industria del espectáculo. Cabe recordar que quien soltó esta ‘bomba’ fue Javier Ceriani, quien dio detalles de la demanda del empresario sobe el divorcio de su todavía esposa.

Otto Padrón y Angélica Vale confirmaron su divorcio / Redes sociales

¿Por qué Angélica Vale se divorció de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio?

La noche del pasado domingo 9 de noviembre, Javier Ceriani dio a conocer, a través de su canal de YouTube, que Otto Padrón interpuso a Angélica Vale una demanda de divorcio. En el documento judicial que presentó el periodista argentino se señaló que el término de su matrimonio fue por “diferencias irreconciliables”.

Al día siguiente, Angélica Vale rompió el silencio en su programa de radio ‘La Vale show’ y confirmó que lleva separada de su todavía esposo, Otto Padrón, desde abril de este año. Sin embargo, no reveló la causa de su ruptura con el padre de su hijo. Señaló, entre lágrimas, que lo único que importa en estos momentos es el bienestar de los menores.

“Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos…Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”, dijo,

“Vamos a ser honestos, no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo; de verdad, no importa, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien” Angélica Vale

¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón con un bailarín de la obra Vaselina?

Tras el comunicado que lanzó la actriz, surgió el rumor de que Angélica Vale presuntamente le habría sido infiel a Otto Padrón con un bailarín de la obra Vaselina. De acuerdo con la influencer de espectáculos, Chamonic, este habría sido el supuesto motivo de su separación definitiva.

A través de su cuenta de Instagam, Chamonic dijo:

“A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina” Chamonic

Por su parte, Javier Ceriani desmintió esta información en su canal de YouTube y dio a entender que Otto Padrón, presuntamente, ya tendría nueva pareja.

“Otto pone en una de sus cláusulas que no se puedan hacer comentarios negativos de relaciones pasadas… Como que no se puede hablar mal de relaciones presentes. ¿Dónde hay relaciones presentes de ambas partes?, ¿Alguno ya tiene una relación presente? Por lo menos de Angélica no hay, porque sé perfectamente que no está con nadie y no estuvo con nadie en todo este tiempo”, dijo.

Angélica Vale y Otto Padrón: ¿Uno de los dos fue infiel? / Captura de pantalla

¿Con qué actor se besó Angélica Vale tras confirmar su divorcio de Otto Padrón?

Durante la celebración de su cumpleaños número 50, Angélica Vale sorprendió a sus seguidores al ser captada en pleno beso con un famoso actor. Sin embargo, no se trataría de un ser humano, si no que la famosa fue muy cariñosa con un ‘cut out’ (técnica stop motion con figuras planas de cartón o papel) de George Clooney.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la actriz de ‘La fea más bella’ publicó un reel en el que se le ve en plena celebración de su cumpleaños número 50 en compañía de su mamá, Angélica María, y otros de sus colegas y amigos de su programa de radio.

Lo que llamó la atención fue el momento en el que presumió el regalo que le enviaron sus seguidoras de Brasil. ¡No se pudo contener a darle un beso a su George Clooney gigante!

Angélica Vale le da tremendo beso a George Clooney de cartón en medio de su cumpleaños 50. / IG: @angelicavaleoriginal

“El mejor regalo de cumpleaños, papacito. Mira nomás, miren qué cosa más hermosa… Las amo tanto, este va a vivir en mi casa, así al lado de mí”. Angélica Vale

Como era natural, el momento no pasó desapercibido por nadie. Algunos usuarios no tardaron en llenarla de críticas, así como otros aprovecharon el post para desearle feliz cumpleaños. Estos fueron algunos comentarios:



“Que bueno es verte sonreír”,

“Hay vida después de un divorcio, si te dejó es porque algo tenías que aprender. Palabras sabias de Angelica Vale.”,

“Feliz cumpleaños Angie !! Muchos besos y abrazos!!”,

“me alegra mucho que te haya gustado, mi amor. Hacemos todo lo posible para verte feliz, siempre. TE AMO!!”,

Al momento, Angélica Vale y Otto Padrón no han confirmado los rumores de presunta infidelidad. Sin embargo, la actriz dejó claro que muy pronto dará entrevistas a la prensa para responder a todas las dudas que hay sobre su divorcio.

