¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón con José Manuel Figueroa?: Esto fue lo que dijo Ninel Conde

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón sigue dando de qué hablar y no por las declaraciones de ambos, si no también por las razones que habrían llevado a la pareja a finalizar su compromiso. Ninel Conde, expareja de José Manuel Figueroa, lo acusó de que le habría sido presuntamente infiel con Angélica Vale... ¿mientras estaba con Otto Padrón?

¿Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron por infidelidad de la actriz?

En medio de la controversia por su reciente separación, la influencer Chamonic difundió en redes sociales que Angélica Vale supuestamente habría sido infiel a Otto Padrón, señalando que el presunto tercero en discordia sería un bailarín.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Chamonic compartió un mensaje en el que insinuó que la actriz podría haber mantenido una relación fuera de su matrimonio:

A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina. Chamonic

“ Aparte el señor Otto nada tonto y bien asesorado, y si se descuida ni manutención le dará Él a Ella, aparte ellos estaban casados por bienes separados, así que no hay nada que repartir ”, agregó Chamonic.

Sin embargo, el periodista Javier Ceriani salió a desmentir estas versiones, asegurando que Angélica Vale “no está con nadie”, e incluso insinuó que, si alguien habría comenzado una nueva etapa sentimental, sería Otto Padrón.

Otto pone en una de sus cláusulas que no se puedan hacer comentarios negativos de relaciones pasadas… Como que no se puede hablar mal de relaciones presentes. ¿Dónde hay relaciones presentes de ambas partes?, ¿Alguno ya tiene una relación presente? Por lo menos de Angélica no hay, porque sé perfectamente que no está con nadie y no estuvo con nadie en todo este tiempo. Javier Ceriani

Por el momento, ni Angélica Vale ni su aún esposo han ofrecido declaraciones públicas sobre la supuesta infidelidad. Hasta ahora, todo lo que se ha dicho permanece en el terreno de las especulaciones y rumores.

Revelan que Otto Padrón traicionó a Angélica Vale / Redes sociales

¿Angélica Vale y José Manuel Figueroa tuvieron una relación? Esto dijo Ninel Conde

Años antes de que el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón se hiciera público, Ninel Conde reavivó una controversia durante una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino en 2020. En aquella charla, “el Bombón asesino” aseguró que José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, presuntamente le había sido infiel en varias ocasiones, y entre esas presuntas infidelidades mencionó directamente a Angélica Vale.

Según yo (me fue infiel) con Angélica Vale, con Angélica, pues se fue a Los Ángeles, y los caché, bueno, lo caché a él, a ella quién sabe lo que le dijo. Ninel Conde

Sin embargo, se desconoce si los tiempos coinciden cuando Angélica ya estaba casa con Otto Padrón. Aunque, la declaración causó revuelo en su momento y ahora ha renacido tras los rumores que señalan a Angélica Vale por presunta infidelidad a Otto Padrón con un bailarín de la obra Vaselina.

En aquel tiempo cuando Ninel reveló esta información, Figueroa no había reaccionado, fue después cuando fue cuestionado sobre el tema, dijo lo siguiente:

Siempre ha sido su lema y su forma de mantenerlos a ustedes (la prensa) al pendiente. Yo creo que es más importante vivir una vida sin maquillaje, sin botox, sin falsedades, sin caras falsas. Qué busque su felicidad. José Manuel Figueroa

Mientras Angélica Vale y Angélica María se encontraban en los preparativos para llevar a cabo su concierto en el Auditorio Nacional, Vale fue cuestionada por las declaraciones de Ninel Conde y esto fue lo que dijo:

Ay, lo de Ninel qué flojera de verdad, después de tantos años, y ahorita que estamos con lo del auditorio, que estamos con bonitas noticias. Angélica Vale

¿Angélica Vale y Otto Padrón pelearon tras noticia viral sobre su divorcio?

De acuerdo con el periodista Hugo Maldonado, existe la versión de que Angélica Vale y Otto Padrón habrían tenido una discusión tras la filtración de la noticia de su divorcio:

“Javier Ceriani informó que Angélica Vale y Otto Padrón discutieron en el restaurante donde se encontraban, tras filtrarse la noticia de su separación”, señaló Maldonado.

Aunque Ceriani no habló directamente de una pelea entre la pareja, insinuó que el empresario se encontraba muy decepcionado por la filtración de la información sobre su separación.

Angélica estaba cenando con Otto, porque no iba a estar Otto en su cumpleaños el día de mañana… A Otto le mandan un Instagram de Javier Ceriani, donde yo anuncio el divorcio y Otto le dice a Angélica casi como: ‘Él es tu amigo. Javier Ceriani

Sin profundizar en el tema, destacó que su relación con Angélica se mantenía “bien” y que, al parecer, ambos habían conversado con él en algún momento.

