La hija de Angélica Vale y Otto Padrón reacciona al anuncio del divorcio de sus padres: VIDEO

La noticia del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón continúa dando de qué hablar. Considerada una de las parejas más sólidas y ejemplares del medio artístico, el matrimonio llega a su fin tras 14 años y dos hijos en común. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo la separación, sino la forma en que Vale abordó el tema públicamente, en una transmisión en vivo junto a su hija, cuya reacción fue captada en video. ¿Cómo lo tomó?

¿Quién llevaba el dinero a casa? Aseguran que Angélica Vale trabajaba “como señor” porque Otto Padrón no la mantenía

¿Por qué Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron?

El periodista Javier Ceriani explicó que Otto Padrón, aún esposo de Angélica Vale, presentó la solicitud de divorcio el pasado 4 de noviembre, pero la separación entre ambos habría ocurrido desde abril de este año. Al parecer, la pareja intentó una reconciliación sobre su separación de manera privada, pero al no llegar a un entendimiento, él optó por iniciar el proceso legal.

En los documentos judiciales, la causa principal del divorcio se menciona como “diferencias irreconciliables”, un término habitual que indica que la convivencia se volvió insostenible y que el vínculo matrimonial no podía continuar. Sin embargo, en redes sociales y medios de entretenimiento surgieron diversas versiones sobre posibles problemas económicos e incluso rumores de infidelidad , aunque ninguno de los dos ha confirmado estas especulaciones.

Fue apenas unas horas después que la propia Vale confirmó que está en pleno proceso de divorcio, así lo expresó en el programa de radio ‘La Vale show':

Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos. Angélica Vale

Por su parte, la periodista Elisa Beristain, excompañera de Ceriani, ofreció una declaración más directa: afirmó que Otto Padrón presuntamente no habría contribuido económicamente al hogar y que presuntamente habría sido Angélica Vale quien sostendía principalmente a la familia, lo que habría generado supuestas tensiones dentro del matrimonio.

En redes sociales, los seguidores de la actriz expresaron su apoyo y admiración por la forma en que ha decidido enfrentar este difícil momento.

Javier Ceriani reveló la noticia del divorcio de Angélica Vale y aseguró tener en su poder la demanda oficial presentada por Otto Padrón. / X

¿Cómo reaccionaron los hijos de Angélica Vale al anuncio de su divorcio de Otto Padrón?

Durante una transmisión especial por su cumpleaños, Angélica Vale, quien vive el proceso de divorcio de Otto Padrón, decidió hablar sobre cómo está llevando el proceso de su separación. La actriz expresó:

Tratando de salir adelante como debe ser, como todas las mujeres luchonas que están allá afuera escuchándome, que han pasado por un divorcio. El mío es tantito más complicado porque es público. Pero aquí andamos, con toda la buena onda del universo. Angélica Vale

Mientras la actriz hablaba sobre su divorcio, su hija mayor estaba junto a ella y muy entretenida con su tablet. Su expresión de aparente tranquilidad ante el tema generaron todo tipo de interpretaciones en redes sociales. Algunos usuarios elogiaron la naturalidad con la que la niña manejó el momento, mientras que otros consideraron inapropiado que estuviera presente durante una conversación tan personal.

Ante las críticas, Vale aclaró el motivo por el cual su hija no asistió a clases ese día y se encontraba con ella:

Ella se quiere quedar un ratito conmigo y yo quiero estar con ella porque andamos chipiles las dos. Le voy a dar chance de que se quede un ratito. Angélica Vale

También destacó que su pequeña es una excelente estudiante y que su ausencia se debía a un “descanso merecido”. Sus palabras, para muchos, reflejaron el fuerte vínculo que mantiene con sus hijos y su deseo de priorizar el bienestar emocional de la familia durante esta etapa de cambio.

¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón?

En medio de la polémica que rodea su separación, la influencer Chamonic compartió en sus redes sociales que Angélica Vale presuntamente habría engañado a Otto Padrón. ¡Y el tercero en discordia sería un bailarín!

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Chamonic publicó el siguiente mensaje:

A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina. Chamonic

“Aparte el señor Otto nada tonto y bien asesorado, y si se descuida ni manutención le dará Él a Ella, aparte ellos estaban casados por bienes separados, así que no hay nada que repartir”, agregó Chamonic.

Frente a estos rumores, Javier Ceriani señaló que Angélica Vale “no está con nadie” y sugirió que, en todo caso, quien podría haber iniciado una nueva relación sería Otto Padrón.

Otto pone en una de sus cláusulas que no se puedan hacer comentarios negativos de relaciones pasadas… Como que no se puede hablar mal de relaciones presentes. ¿Dónde hay relaciones presentes de ambas partes?, ¿Alguno ya tiene una relación presente? Por lo menos de Angélica no hay, porque sé perfectamente que no está con nadie y no estuvo con nadie en todo este tiempo. Javier Ceriani

Hasta ahora, Angélica Vale y Otto Padrón, su todavía esposo y padre de sus hijos, no han hecho ninguna declaración respecto a la supuesta infidelidad, por lo que lo mencionado hasta el momento se mantiene únicamente como un rumor.

