Le mandan recado a Violeta Isfel: “Deja de vender saludos, sé humilde, recuerda cuando pedíamos para comer”

Violeta Isfel es nuevamente señalada por vender saludos a los fans. En abril pasado Gustavo Adolfo Infante dijo que la maquillista del programa DPM fue víctima de esta práctica. Ahora que la despidieron del 2000’s Pop tour dicen que fue por cobrar fotos y saludos personalizados.

¿Cómo conoció Jay Ratinoff a la actriz, Violeta Isfel?

El cantante Jay Ratinoff, excompañero de la actriz, le manda un recado y le recuerda cuando no tenían para comer. Nos contó cómo conoció a Violeta: “Desde hace 20 años estoy en esto, con caídas y tropiezos. Mi tío, Valentín Pimstein (productor), fue alguien muy famoso y nunca utilicé su fama. Cuando inicié en esto fui compañero de Violeta Isfel. Le ha ido bien y hoy sabemos quién es”.

Recuerda cómo fueron sus inicios en el medio: “Cuando empezamos ninguno tenía fama. Éramos estudiantes actorales. Hace poco vi, en un video, que le había cobrado a una maquillista 500 pesos por hacerle un video para la sobrina. Me hizo recordar algo que había olvidado”.

Violeta Isfel / Redes sociales

¿Jay Ratinoff ayudó a Violeta Isfel durante su carrera como actriz?

El cantante Jay Ratinoff asegura que él ayudó a Isfel: “En el Centro de Educación Artística (CEA), Violeta me pidió unos lentes que eran muy caros, ya que haría un papel de ciega. Se le cayeron y se rompieron. Tiempo atrás, trabajé en un restaurante en Estados Unidos, 8 horas diarias para poder pagarlos. Valían como 200 dólares. Ella se negó a pagarlos y me ofreció a cambio darme vales de comida. Me dio mucho coraje y no acepté. En ese entonces, todos andábamos en pesero y metro. Nos pedíamos 5 pesitos y hacíamos coperacha para los taquitos que estaban afuera de Televisa, ‘La combi verde’. Nos moríamos de hambre”.

Ahora no entiende por qué Violeta se comporta así con el público: “Me molesta lo que le pasó a la maquillista. Me indignó. Se nota la falta de humildad de Isfel. Más que pagarme a mí, quiero que ese dinero se lo dé a la maquillista para el video de la persona”.

Jay Ratinoff / Redes sociales

¿Qué mensaje le mandó el cantante Jay Ratinoff a la actriz Violeta Isfel?

Ratinoff le manda un contundente mensaje: “Que no se olvide de dónde vino. Recuerdo que nos llevábamos bien. Su mami le bordaba unos trajes. Dijo que se llamaba Violeta Isfel porque su papá se llamaba Felipe y su mamá Isabel. Me platicó historias fuertes”.

Jay nos cuenta una anécdota que ella hace tiempo le platicó: “Una vez, en el metro, ella se despertó y venía a su lado un sujeto que se estaba toqueteando. Ella tenía 16 años. Vivía muy lejos, creo en Indios Verdes”.

Espera que la actriz recapacite en sus acciones: “Recuerda que hoy que estás arriba y vienes desde abajo, debes tener humildad. No sabes si a la señorita que te pidió el video le cuesta conseguir esos 500 pesos, y tú, dándole esa oportunidad, le puedes cambiar la vida, de un día triste a uno feliz. Tu responsabilidad como artista es dar alegría a los demás. Recuerda que cuando estudiábamos apenas teníamos para comer”, concluyó.

Violeta Isfel, cobro saludo, TVNotas / Alejandro Isunza y redes sociales

Gustavo Adolfo Infante exhibe a Violeta Isfel durante el programa ‘De primera mano’

“Le pidió una fotografía: ‘¿Puedes mandar un saludo?’. Y le dijo: ‘No, si quieres entra a Instagram y ahí están los costos’”.

Violeta Isfel lo negó: “Jamás en mi vida he cobrado por una fotografía. Soy de las pocas artistas que después de la función se espera con las personas y me tomo fotos con cada uno de ellos o ellas. Si me traen sus cositas amorosamente se las firmo”.

La maquillista Lildey Ramírez Paniagua se sostuvo: “ Yo la peiné. Sentí feo, porque al final de cuentas no me esperaba esa respuesta, pero no es mentira: Así fue ”.

