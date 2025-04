Gustavo Adolfo Infante responde a Violeta Isfel tras exhibir que cobra por enviar saludos: “Malagradecida”

Violeta Isfel ha sido objeto de críticas en los últimos días. Esto, después de que el periodista Gustavo Adolfo Infante asegurara que la actriz se negó a tomarse una foto y enviar un saludo para la hija de una maquillista del programa ‘De primera mano’, donde asistió recientemente para promocionar su obra de teatro.

De acuerdo con Infante, Violeta le dijo a la empleada que “cobra” por ese servicio y la invitó a ver su perfil de Instagram para saber los precios que “maneja”.

En respuesta a esto, la celebridad habría dicho que no pide dinero por tomarse fotos con los fans y, aparentemente, arremetió fuertemente en contra del también presentador por “inventar chismes”.

Mira: Gustavo Adolfo Infante critica a Violeta Isfel por negarse a grabar saludo para maquillista

¿Qué dijo Violeta Isfel tras ser exhibida por cobrar los saludos?

A través de TikTok, un creador de contenido compartió un audio en el que se escucharía a la protagonista de ‘Atrévete a soñar’ decir que es “de las pocas artistas de la función que se espera con todas aquellas personas” que desean convivir con ella, pues le tiene gran aprecio a los fanáticos.

Sobre lo dicho por Infante, habría declarado que él “tuvo ganas de hacer todo un mitote e inventar toda una mentira, porque, pues, él vive de eso, del chisme”.

Violeta Isfel “Otro que se deja llevar por chismes y mentiras, no bueno, qué horror. Pues mira, eso que dice Gustavo Adolfo Infante no es real. Yo jamás en mi vida he cobrado por una fotografía, jamás. Si, para ti, su palabra es ley, pues, qué te digo. Yo no soy la persona que él dice, pero si tú lo quieres creer así, está bien”

Tras viralizarse este material, Violeta usó su cuenta de Instagram para compartir un poco de una convivencia reciente que tuvo con sus fanáticos, además de que eliminó la opción de cobro en su cuenta empresarial de WhatsApp para recibir un saludo especializado.

Cabe destacar que la hermana de la famosa, Krisna, confirmó que Violeta sí cobra por saludos, pero no por una foto. También tachó a Infante de “chismoso” y “amarillista”.

No te pierdas: Violeta Isfel no ayudará a sus papás si llegan a ser detenidos tras acusarlos de ser delincuentes

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante a las declaraciones de Violeta Isfel y su hermana?

Durante la más reciente transmisión en su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante sostuvo que Violeta puede “cobrar lo que quiera” por un saludo. Sin embargo, considera como una falta de respeto que le quiera cobrar a una maquillista del programa al que asistió para “promocionarse”.

El presentador aseguró que tanto la actriz como su hermana eran “malagradecidas” y lamentó que hablaran tan mal de él.

“Aparte de que se le da el espacio y que quiere cobrar dice que, ‘el cuate ese se saca el pi… chisme’. Luego su hermana dice que ‘no ma… que porque por el pin... chisme uno tiene que tragar de ella’. Entonces son bien agradecidas las Isfel”, manifestó.

¿Gustavo Adolfo Infante está enojado con Violeta Isfel?

Pese a todo el escándalo y de la molestia que generaron los comentarios de las hermanas Isfel, sostuvo que no tendría problema en saludar a Isfel en el futuro, pero eso sí, sin “foto” para que no le cobren.

“Y no hay problema. Si la veo, la saludo, sin fotografía ni nada, sin video para no gastar y que no me cueste la saludada, nada más: ‘Hola’, rápido”, resaltó, dando así por concluido el tema.

Hasta el momento, Violeta Isfel o su hermana no se han pronunciado ante lo dicho por Gustavo Adolfo Infante.

Violeta Isfel / Redes sociales

¿Quién es Violeta Isfel?

Violeta Isfel es una actriz de 39 años que alcanzó la fama por haber interpretado a Antonella en ‘Atrévete a soñar’, el remake la novela argentina ‘Patito feo’.

También ha participado en exitosos proyectos televisivos como ‘Una familia con suerte’, ‘Porque el amor manda’ y ‘Mi marido tiene más familia’.

Además de la televisión, ha incursionado en diversas obras de teatro. En su momento, dobló la voz en español de ‘Mavis’ en la trilogía ‘Hotel Transilvania’.

Mira: Daniel Bisogno: Maribel Guardia, Violeta Isfel y Ariel Miramontes recuerdan a su alegre compañero de teatro