¿Despiden a Violeta Isfel del ‘2000 x siempre Tour’; por cobrar fotos a sus fans? Esto aseguran

Violeta Isfel, reconocida por su papel de Antonella en Atrévete a Soñar, fue retirada del espectáculo ‘2000 x siempre tour’, una gira musical que reúne a varias estrellas de los 2000’s, en un homenaje nostálgico que ha conquistado a miles de fans en México. La noticia fue dada a conocer por la misma actriz a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde informó que su participación en el proyecto había llegado a su fin. ¿A qué se debió su salida?

Violeta Isfel anuncia su salida de ‘2000 x siempre tour’ en redes sociales

A falta de una versión oficial por parte del tour, el futuro de Violeta Isfel dentro de los espectáculos en vivo queda en suspenso.

En un video, Violeta expresó:

“El día de hoy hago este videito especialmente para ustedes porque quiero informarles que mi ciclo en los ‘2000 x siempre tour’ ha terminado. Hace poquito me dieron la noticia y ya no voy a poder acompañarlos.” Violeta Isfel

La actriz agradeció a quienes la acompañaron durante la primera parte del tour y envió un mensaje de cariño a sus fans. Sin embargo, muchos usuarios en comentarios aseguraban que su lenguaje corporal y algunas respuestas posteriores de la actriz dejaron entrever que su salida no fue una elección personal.

Una fan, visiblemente decepcionada, comentó que había comprado boletos solo para ver a “Antonella” en escena. Isfel respondió:

"¿Qué te digo, hermosa? No fue mi decisión.” Violeta Isfel, vía redes sociales

Lo anterior demostró que su salida no fue una elección personal, si no que respondió a otros intereses.

Violeta Isfel / Redes sociales

¿La actriz Violeta Isfel cobra saludos a sus fans y seguidores?

La especulación no tardó en llegar. Varios usuarios en redes recordaron que hace poco tiempo, Violeta Isfel fue señalada por supuestamente cobrar por fotos y saludos personalizados a sus fanáticos. Incluso, trascendió que también habría pedido dinero a una maquillista del programa ‘De primera mano’ por tomarse una imagen con ella.

La también cantante generó polémica en redes sociales tras dicha revelación, y se señaló que cobraba a través de plataformas como redes sociales o servicios especializados, en los que ofrecía mensajes con tarifas que iban desde los 500 hasta los 1,000 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de saludo.

Esta práctica, común entre celebridades, causó controversia entre usuarios que consideraron excesivo el costo y cuestionaron la autenticidad del gesto. Sin embargo, otros defendieron a la actriz, argumentando que es una forma legítima de ingreso, especialmente considerando los altibajos laborales en el medio artístico.

Violeta Isfel / Facebook

¿Por qué Violeta Isfel quedó fuera del ‘2000 x siempre tour?

La cantante Mariana Ochoa, compañera de Violeta Isfel en el tour y exintegrante de OV7, avivó la controversia al burlarse públicamente del tema. En una entrevista, dijo: “Yo no tengo la necesidad de cobrar saludos o fotos a los fans.” La declaración fue tomada por muchos como una indirecta directa hacia Isfel, aumentando la tensión entre las figuras del espectáculo.

Aunque el equipo de producción del ‘2000 x siempre tour’ no ha emitido un comunicado oficial, los rumores apuntan a que estas polémicas fueron determinantes para separarla del proyecto.

La salida de Violeta Isfel ha generado reacciones encontradas entre los seguidores del tour. Muchos han mostrado su decepción, especialmente aquellos que esperaban verla interpretar a su icónico personaje Antonella en el segmento dedicado a ‘Atrévete a soñar’. Para ellos, la experiencia pierde parte de su esencia sin la presencia de una de sus protagonistas más queridas.

Sin embargo, otros han apoyado la decisión de la producción, argumentando que cualquier comportamiento que dañe la imagen del proyecto o cause fricciones internas debe ser atendido de inmediato.

