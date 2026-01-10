¿Christian Chávez se mostró como Dios lo trajo al mundo en la playa? ¡Candentes vacaciones y Año Nuevo!

Christian Chávez respondió a las versiones que circularon en redes sociales sobre si se dejó ver al natural en la playa donde recibió el Año Nuevo 2026. El cantante y actor habló del tema luego de que imágenes y comentarios generaran conversación entre usuarios, aclarando qué ocurrió durante su celebración de fin de año y poniendo contexto a lo que se dijo sobre ese momento.

¿Christian Chávez se quitó la ropa en la playa? El cantante responde. / Foto: Redes sociales

¿Cómo celebró Christian Chávez el Año Nuevo 2026?

Christian Chávez comenzó el 2026 de una manera distinta y lo compartió con sus seguidores. A través de redes sociales, el integrante de RBD mostró que recibió el Año Nuevo en una playa nudista de Oaxaca, destino al que viajó para cerrar un ciclo y dar la bienvenida a uno nuevo lejos del ruido de la ciudad.

Las imágenes y mensajes que publicó rápidamente llamaron la atención, pues el cantante dejó ver que eligió este espacio como parte de una experiencia personal para recibir el 2026.

Christian Chávez recibió el 2026 en la playa. / Foto: Redes sociales

¿Christian Chávez se quitó todo en la playa?

Tras la conversación que se generó en redes sociales, Christian Chávez aclaró que, aunque estuvo en Zipolite, Oaxaca, no se quitó toda la ropa durante su visita. El cantante y actor explicó que el lugar es conocido por ser la única playa nudista permitida en México, pero subrayó que eso no implica que todos quienes la visitan participen de esa práctica.

“No, porque luego sacan ‘Vimos a Christian Chávez en pelotas’”, comentó entre risas durante un encuentro con la prensa. Además, destacó que Zipolite y, en general, las costas de Oaxaca son espacios naturales que valen la pena conocer: “Zipolite es la única playa mexicana nudista que se puede, es un lugar muy hermoso, las costas de Oaxaca son hermosas”.

Christian Chávez festejó el año nuevo en las playas de Oaxaca. / Foto: Redes sociaes

¿Habrá reencuentro de RBD? Christian Chávez da detalles

En medio de los rumores sobre un posible reencuentro de RBD, Christian Chávez también fue claro al señalar que no existe ningún plan al respecto. El artista explicó que recientemente solo coincidió con algunos de sus compañeros para convivir de manera informal.

“Nos reunimos a comer y cotorrear”, dijo, dejando en claro que no hubo ningún acuerdo profesional. Además, enfatizó que para ellos RBD es una unidad completa que nunca se dividió.

“Yo creo que RBD es uno y, para nosotros, siempre ha sido muy importante que las cosas queden claras”, puntualizó el cantante.

