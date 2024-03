Christian Chávez responde a Pedro Sola tras criticarlo por ir ‘vestido de mujer’

Recientemente, Pedro Sola criticó el atuendo que Christian Chávez lució en los ‘premios Lo nuestro’, donde el cantante de RBD llevaba un traje negro con escote pronunciado y la espalda descubierta. El conductor de ‘Ventaneando’ expresó su descontento y opinó que el intérprete no debería vestirse de esa manera, ya que no es transgénero ni transexual.

¿Qué dijo Pedro Sola del outfit de Christian Chávez en premios Lo nuestro?

“Me van a odiar, pero no me parece que Christian Chávez deba vestirse como mujer. Es guapo como hombre, pero no debería usar ese tipo de prendas. No es transgénero, ni transexual, ni travesti”, expresó Pedro Sola en el programa ‘Ventaneando’ hace una semana.

Cabe recordar que el famoso cantante de RBD ha sido objeto de polémica en el pasado, especialmente durante la gira de reunión de la banda, debido a varios de sus atuendos, como el traje de charro rosa o el bustier de guitarras, con el que rindió homenaje a Thalía.

Christian portó este vestuario en Futuro exnovio y también lo acompañó con un abanico / Instagram

Checa: José Emilio reacciona a las amenazas de Ana Bárbara y expone supuestos maltratos de su pareja

Sin duda el cantante ha sido muy criticado, pero al mismo tiempo ha revelado lo emocionante que fue para él poder mostrar su personalidad a través de diseños creativos que reflejan, quien es su verdadero yo.

En cada concierto, Christian Chávez impuso su estilo e hijo homenaje a Thalía, a la Virgen de Guadalupe, a la lucha libre entre otros.

Christian desató las críticas por su atuendo / Instagram

Checa: María Rojo expone presuntos abusos de Alejandro González Iñárritú a sus extras en Bardo

¿Christian Chávez se molestó con Pedro Sola?

Durante un encuentro con la prensa, los reporteros aprovecharon para cuestionar al famoso sobre su opinión respecto a los comentarios de Pedro Sola sobre su atuendo.

Ante esta pregunta, Christian Chávez simplemente evadió el tema y expresó que le desea lo mejor a Pedrito Sola. "¡¿Qué tal?!”, comentó. “Ay, no, mi Pedrito, yo le mando besos, cada quien”.

El cantante y actor demostró que no alberga resentimientos ni rencores hacia el conductor de ‘Ventaneando'; por el contrario, le guarda cariño e incluso le envía besos.

Quizá te interese: Kuno Becker se echó a correr “como loquito” cuando se enteró que sería papá de una niña