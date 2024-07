Christian Chávez lanza emotivo discurso en Voces del orgullo

Se llevó a cabo con gran éxito la primera edición de “Voces del orgullo” donde se reconocieron a cuatro voces de la comunidad LGBT+ que movieron a México en 2023: Kenya Cuevas, Iván Tagle, Samantha Flores y Alain Pinzón, en el Centro Cultural Indianila de la CDMX.

Donde destacó la presencia del cantante Christian Chávez quien dio un emotivo discurso en el escenario y recordó el buylling que sufrió desde niño por su orientación sexual:

“Dejé de ser Christian para convertirme en el pu%$ Chávez. Después, por azares de la vida cumplí mi sueño. Me volví famoso y la prensa lamentablemente robó mi narrativa”.

“Robó mi oportunidad de poder salir del clóset y contaron la historia que ellos quisieron contar. Eso me hizo aún más probar que esa versión de mí mismo era lo que había hecho que perdiera completamente todos mis sueños”.

“Pasé por muchas etapas difíciles que yo sé que cada uno de las personas que formamos parte de esta comunidad han pasado, pero llegó un momento hermoso, en el cual se me dio la oportunidad de regresar a los escenarios y decidí que si iba a regresar, iba a ser yo”.

LUIS PEREZ /TVNotas

“Iba a hacer las paces con ese niño de 10 años que le dijeron que el rosa era para niñas y que no se podía maquillar. Yo siempre sentí esta atracción por las princesas de Disney (risas). Mi favorita era ‘Ariel’. Ahora que lo pienso creo que me sentía identificado, porque ‘Ariel’ sentía que no había nacido en ese lugar y no sentía que ahí pertenecía”.

“Ella estuvo dispuesta a dar su voz para pertenecer a un mundo y yo traté de hacer una versión que yo no era, salir del clóset para meterme a otro y pasaron 10 años para que yo pudiera hacer las paces con ese niño. Hoy, a mis 40 años he logrado ser quien soy. He logrado amarme y respetarme”.

“Es algo que le deseo a cada persona de mi comunidad y a cada persona que esté viva, que no pierda el tiempo en querer gustarle a los demás y agradarle a todos, porque eso nunca va a llegar”.

“La gran sorpresa de todo esto fue que cuando yo me amé y acepté la gente me empezó a ver. Este documental para mí es muy importante, porque es una palabra que, como ya les dije, la escuché tantas veces, sé que muchas personas que fueron agredidas y hasta..., la última palabra fue pu%&”.

LUIS PEREZ / TVNotas

“Ahora he decidido tomar esa palabra para hacerla mi espada, mi escudo, y finalmente, me he convertido en mi pu%& propio héroe. Espero de verdad que todos ustedes se abracen sus diferencias”.

“Sé que las nuevas generaciones la tienen mucho más fácil, pero no nos olvidemos de dónde venimos, ni de dónde viene nuestra lucha y no nos olvidemos de que una mujer trans nos dio ese primer suspiro de libertad. ¡Feliz orgullo!”.

¿Quiénes participaron en “Voces del orgullo”?

La conducción estuvo a cargo de Alejandra Bogue y Álvaro Cueva, entre las personalidades que acudieron:

Alan Estrada, Coco Máxima, Pedro Kominik, Papi Kunno, Eduardo Ávila, Lalo Carrillo, Humberto Bustos, Cesia Saenz, Roshell Terranova, los protagonistas de la serie Tengo que morir todas las noches, David Montalvo y José Antonio Toledano, entre muchos más.