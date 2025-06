Christian Chávez, luego de tantas relaciones violentas, confiesa: “Me gustaría tener algo sano” ¿Lo logrará?

Christian Chávez no ha tenido suerte en el amor. A sus 40 años, el exRBD comparte a TVNotas que está soltero, así como su proceso personal para sanar heridas del pasado. Alza la voz por su comunidad y nos cuenta cómo logró abrazarse a ella sin filtros. “Estoy en un momento en el que ya no hago las cosas para agradarle a los demás”.

Mencionó que, desde la última gira de RBD, pudo reconectar con la música. “Cuando me ‘sacaron del clóset’, me quitaron esa parte de yo poder explicar mi historia. Ahora es súper bonito, a través de la música y los videos, poder mostrar lo que realmente fue mi historia y cerrar también ese ciclo”.

Christian Chávez habló de sus adicciones

¿Cómo ha sido el proceso de sanación de Christian Chávez y su participación en la comunidad LGBTQ+?

El proceso de sanación de Christian Chávez ha estado profundamente ligado a su activismo. Hoy colabora con YAAJ, una organización que lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y que logró la prohibición de las terapias de conversión en México.

“Es muy bonito trabajar con un lugar donde están buscando siempre los derechos humanos en nuestra comunidad. Lo más importante para mí es que ningún niño o adolescente tenga que pasar por un lugar en el que no pueda ser libre”.

“Ya me siento cómodo en esa piel de poder hablar de cosas que son importantes para mi comunidad. Entonces, para mí, lo más importante en las cosas que estoy haciendo como activista, como actor, es poder darles un lugar seguro a las infancias y adolescencias”.

Sobre su pasado, reflexionó: “Lo más difícil fue llegar a saber que yo era perfecto y que lo que yo sentía y cómo quería amar a los demás era válido. Pasé por problemas de salud mental. Ahora puedo verlo desde un punto más maduro, no desde el punto de la víctima, sino desde el: ‘No quiero que ningún adolescente o chiquite tenga que pasar por algo así’”.

Christian Chávez en polémica

¿Cómo se siente Christian Chávez con su soltería después de cinco años de terapia?

Respecto a su vida sentimental, Christian Chávez nos dijo que está soltero, pero esta etapa le ha servido para conocerse y sanar: “El camino ha sido muy complicado. Llevo 5 años en terapia, 5 años de deconstrucción y de volverme a reconstruir. Estoy justamente en ese momento en el que digo: ‘Me gustaría tener algo sano, algo desde el desapego’, pero también crecimos en una sociedad en la que te hacen creer que necesitas a alguien para completarte, a tu media naranja”.

“Ahorita, después de tanto trabajo, digo: ‘Soy una persona completa. Soy feliz’. Tengo 40 años y ya hice las paces con muchas cosas. Si llega alguien con quien conectar desde un lugar sano, sería maravilloso, pero si no, ya no necesito a nadie para ‘completarme’”.

El cantante reveló qué es lo que más le ha costado trabajar en sí mismo: “Las heridas de validación, de rechazo, de aceptación, de que te amen. Creo que esas son las que de pronto uno trata de trabajar mucho. Llega un momento en el que te das cuenta de que no las vas a poder sanar del todo, pero aprendes a vivir con ellas”.

Christian Chávez habló de sus adicciones

¿Quiénes han sido pareja de Christian Chávez?

Ellos han sido las tormentosas parejas de Christian Chávez. Con todos ha terminado con acusaciones de violencia y supuesto abuso de sustancias.



Bj Murphy (2005-2009) fue su primera pareja conocida públicamente. Se casaron en 2005 en Canadá, donde ya era legal el matrimonio igualitario. En 2007 se filtraron fotos de su boda, lo que obligó al exRBD a salir públicamente del clóset. La relación terminó en 2009. Se dijo que fue amistosa, pero después se habló de disputas por bienes.



fue su primera pareja conocida públicamente. Se casaron en 2005 en Canadá, donde ya era legal el matrimonio igualitario. La relación terminó en 2009. Se dijo que fue amistosa, pero después se habló de disputas por bienes. Ben Kruger (2011-2013), la relación con el agente inmobiliario de Los Ángeles fue tumultuosa y culminó en 2013 con ambos arrestados por presunta violencia. Kruger acusó a Chávez de tener problemas con sustancias ilícitas. Christian aceptó que intentó quitarse la vida durante ese periodo



Christian aceptó que intentó quitarse la vida durante ese periodo Maico Kemper (2018-2020). Terminaron en medio de escándalos: Kemper lo acusó de, supuestamente, agredirlo físicamente. Christian negó lo dicho y lo denunció por difamación y chantaje.

Las relaciones tóxicas de Christian Chávez

¿Cómo celebrará Christian Chávez el mes del orgullo LGBTQ+?

Ahora que estamos en el mes del orgullo, Christian Chávez nos dice que se prepara para celebrar el pride de Madrid, donde cantará algunos temas de RBD. También será reconocido por el Senado de California por su labor como activista, un reconocimiento que llega en un momento crucial para los derechos LGBTQ+ en EU.

Finalmente, sobre su vínculo con sus excompañeros de la agrupación, aseguró que, aunque existen diferencias personales, el cariño sigue intacto. “Tenemos distintas formas de pensar. Nos duelen cosas distintas, pero el cariño ahí está. Somos hermanos, solamente nosotros entendemos lo que es pasar por un fenómeno como el de RBD”, concluyó.

Christian Chávez es un gran representante de la comunidad LGBTQ+

¿Cuál es la importancia de Christian Chávez en la comunidad LGBTQ+?

Fue uno de los primeros artistas latinoamericanos en declararse abiertamente homosexual mientras tenía una carrera activa y exitosa, especialmente como parte de RBD , que aún es un fenómeno global.

Su salida del clóset en 2007 fue histórica para la cultura pop latina y rompió tabúes en una industria y una sociedad aún muy conservadoras.

Su valentía ayudó a muchas personas jóvenes a sentirse menos solas y a iniciar sus propios procesos de aceptación.

Ha colaborado con fundaciones, Christian ha dado discursos en marchas LGBTQ+ y ha utilizado sus plataformas para hablar sobre derechos humanos y salud mental.

A través de su imagen y estilo, ha retado los estereotipos de género, usando maquillaje y moda sin etiquetas, y hablando abiertamente de la diversidad sexual.

¿Quién es Christian Chávez?