Christian Chávez estuvo al borde del abismo; admite que las adicciones lo pudieron llevar a la muerte

Christian Chávez se consolidó en la industria de la música y de la televisión por su participación en la afamada agrupación ‘RBD'. Sin embargo, no todo en su carrera ha sido color de rosa. ¡Confesó que pensó en la muerte por sus adicciones!

Christian Chávez admitió que su lastimosa dependencia a las sustancias y la bebida lo llevaron a querer tomar una lastimosa decisión. Sin embargo, la terapia lo ayudó a poder salir adelante.

Eso no es todo, también expresó que fue muy juzgado por ser de las primeras figuras públicas que “sacaron de closet”.

Christian Chávez habló de sus adicciones / IG: @christianchavezreal

¿Qué dijo Christian Chávez sobre los juicios que sufrió durante su carrera en la música?

En medio del estreno de su nuevo disco, Christian Chávez se sinceró en ’Sale el sol’ sobre su duro paso por la industria de la música. Aseguró que su trayectoria ha sido muy complicada por los juicios que le han hecho a este medio.

El famoso recordó que fue el primero en ser “sacado del closet”, por lo que enfrentó el poco reconocimiento debido a su orientación.

“Cuando lancé mi carrera como solista, a mí me acaban de sacar del clóset. Entonces era la primera persona pública que hablaba sobre su sexualidad. Y estamos hablando de hace 18 años. Era un momento en el que todavía se hablaba sobre los cuerpos ajenos, se opinaba sobre la

(orientación) de las personas, se señalaba exactamente” Christian Chávez

“Cuando yo lancé mi primer disco ‘Almas Transparentes’, la disquera a mí me dijo: ‘Ay, no puedes hablar ni de él ni de ella’. Una forma en la que me empezaron a mermar mi expresión como artista y cómo decir: ‘Ay, es que lo que tú tienes que decir, no, no, no, no’”, agregó.

¿Christian Chávez se intentó quitar la vida por las adicciones?

El intérprete de ‘Sálvame’ reflexionó sobre esta difícil situación y sí le gustaría continuar en su carrera en la música. Aseguró que se quedó muy “asqueado”. Por esta razón, cayó en las adicciones, lo cual le afectó, al grado de querer perder la vida.

“El chiste es que yo quedé súperasqueado de la industria musical… No te puedo decir, pero probablemente podría haber corrido el riesgo de morir, claro. Porque creo que cuando te abandonas, cuando dejas de procurarte y de amarte, realmente estás esperando a que alguien venga y acabe con tu dolor, ¿no?” Christian Chávez

Sin embargo, después de tantos años de terapia y un cambio en la sociedad, lo llevaron a tener otra perspectiva de la vida y tomar la decisión de no volver a “callarse”.

“Ya nadie me va a callar y ya no me siento avergonzado de las cosas que me pasaron ni de las cosas que he vivido. Entonces todo eso tiene una fuerza que te hace sentirte imparable”, dijo.

A pesar de los lastimosos momentos que ha enfrentado Christian Chávez, hoy está de manteles largos por estrenar su nuevo álbum musical.

“Fue maravilloso, fue sanador. Fue poder expresar cosas desde una madurez que llevó seis años en terapia. Y que me ha ayudado a replantearme muchas cosas en mi vida, pero sobre todo a deconstruirme y a poder ver cosas que me pasaron en el pasado de otra forma”, concluyó.

¿Por qué Chrisitan Chávez salió de RBD?

Christian Chávez no ha salido oficialmente de RBD, pero en los últimos meses se ha distanciado.

En 2025, expresó públicamente su deseo de no hablar más del grupo, afirmando que el tema lo incomoda y prefiere enfocarse en sus proyectos personales.

Así lo dijo Christian Chávez: