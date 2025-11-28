A un año de su muerte: revelan quiénes fueron los esposos de Silvia Pinal y los romances que la marcaron

A un año del aniversario luctuoso de Silvia Pinal, su legado continúa resonando en el cine, la televisión y el espectáculo mexicano. La actriz dejó una huella imborrable no solo por su trabajo artístico, sino también por la vida personal que vivió frente y detrás de cámaras. Su historia sentimental siempre generó interés público debido a que, a lo largo de su trayectoria, se vinculó con figuras influyentes de la industria y del mundo empresarial y político.

Desde su debut a temprana edad hasta convertirse en una de las grandes divas de la Época de oro del cine mexicano, Pinal vivió romances que formaron parte de su biografía. Algunos se convirtieron en matrimonios, otros fueron relaciones breves, pero todos ocupan un lugar en la vida de la actriz que marcó a generaciones.

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Quiénes fueron los esposos de Silvia Pinal?

La vida sentimental de Silvia Pinal inició muy joven. Su primer esposo fue Rafael Banquells, con quien contrajo matrimonio en 1947, cuando ella tenía 17 años. La relación, marcada por dificultades económicas y tensiones derivadas del carácter celoso del actor, concluyó en 1952, de acuerdo con lo que la actriz compartió en entrevistas, el matrimonio se volvió restrictivo. Banquells ejercería un control que ella comparó con el de su padre: celos, vigilancia y falta de libertad.

Su segundo matrimonio fue con el productor Gustavo Alatriste (1961-1967). Esta relación tuvo un peso clave en su carrera, pues juntos trabajaron en cintas dirigidas por Luis Buñuel, como Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto. Según declaraciones recogidas en su biografía, la relación concluyó debido a una infidelidad por parte de Alatriste.

En 1967, Pinal se casó con el cantante Enrique Guzmán, 15 años menor que ella. Este matrimonio fue altamente mediático. Durante sus nueve años juntos, se convirtieron en una de las parejas más reconocidas del mundo del espectáculo. Las versiones incluidas en la bioserie de Silvia Pinal, ella y el cantante habrían terminado por episodios de violencia doméstica y múltiples infidelidades por parte de Guzmán.

Su cuarto y último esposo fue el político Tulio Hernández, exgobernador de Tlaxcala. Se casaron en 1982 y permanecieron juntos hasta 1995. Durante esta etapa, Pinal incursionó en la política, impulsando actividades culturales y desempeñándose como legisladora. De acuerdo con declaraciones de la propia actriz, la relación comenzó a deteriorarse después de que Hernández sufrió un accidente de motocicleta que lo dejó en coma.

¿Quiénes fueron los novios de Silvia Pinal?

Además de sus matrimonios, Silvia Pinal vivió romances importantes que marcaron su vida personal y profesional. Uno de los más recordados fue su relación con el actor Arturo de Córdova, surgida durante el rodaje de Un extraño en la escalera (1955). Aunque fue breve, forma parte del imaginario del cine de la época.

Otro de los amores significativos en su vida fue el empresario Emilio Azcárraga Milmo, con quien mantuvo una relación formal durante cuatro años. Aunque no llegó al altar, él ocupó un lugar especial en su historia y continuaron en buenos términos después de la ruptura.

Posteriormente, Pinal sostuvo un noviazgo con Enrique Rodríguez Alday, conocido como el Güero. Su relación inició después de su separación de Azcárraga. El vínculo terminó poco antes de que Rodríguez Alday perdiera la vida en un accidente aéreo.

Un romance que causó polémica fue el que vivió con Fernando Frade, cuya relación se vio afectada por problemas personales de él y por la controversia generada cuando posteriormente se involucró sentimentalmente con Sylvia Pasquel, hija mayor de Pinal. Este episodio generó tensiones familiares que se extendieron varios años.

Silvia Pinal y Fernando Frade tuvieron una relación / Captura de pantalla

¿Cuántos hijos tuvo Silvia Pinal y con quién los tuvo?

Silvia Pinal se convirtió en madre en cuatro ocasiones, aunque uno de sus hijos falleció tempranamente. Su primera hija, Sylvia Pasquel, nació de su matrimonio con Rafael Banquells. Pasquel siguió los pasos de su madre en la actuación y se consolidó como una figura destacada en televisión y teatro.

Durante su matrimonio con Gustavo Alatriste nació Viridiana Alatriste, quien también incursionó en el mundo artístico. Su vida terminó trágicamente en 1982 a los 19 años.

Con Enrique Guzmán, Pinal tuvo dos hijos: Alejandra Guzmán, reconocida cantante, y Luis Enrique Guzmán. La familia Guzmán-Pinal se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo mexicano durante las décadas posteriores.

