Lucero actuó en un capítulo de ‘Mujer, casos de la vida real’ y casi nadie lo recuerda ¡no lo vas a creer!

Aunque su trayectoria está ligada principalmente a la música y a las telenovelas, Lucero también tuvo una participación en la televisión de corte unitario. La cantante y actriz formó parte de un capítulo de Mujer, casos de la vida real, producción conducida por Silvia Pinal, en una aparición que con el paso del tiempo ha quedado fuera del recuerdo de muchos espectadores.

Lucero formó parte de un capítulo del unitario Mujer, casos de la vida real, producción que marcó época en la televisión mexicana. / Foto: Redes sociales

¿De qué se trata Mujer, casos de la vida real?

Mujer, casos de la vida real fue una serie de antología mexicana presentada y producida por Silvia Pinal para Televisa, transmitida entre 1986 y 2007. La propia Pinal dio inicio al proyecto al aparecer como actriz en el primer episodio, marcando el arranque de una producción que se mantuvo al aire durante más de dos décadas en la televisión nacional.

El programa se caracterizó por dramatizar historias basadas en hechos reales y surgió inicialmente como una respuesta para visibilizar y apoyar a víctimas y sobrevivientes del terremoto de México de 1985. Con el paso del tiempo, los episodios abordaron problemáticas presentes en la sociedad mexicana, como el maltrato físico y el abuso psicológico, entre otras situaciones que afectaban a distintos sectores de la población.

Además de su enfoque social, la serie funcionó como plataforma para actores y actrices egresados del Centro de Educación Artística (CEA), así como para el regreso a la televisión de intérpretes que se encontraban retirados. En 2019, Silvia Pinal declaró que el programa sería renovado y volvería al aire; sin embargo, ese anuncio no se concretó.

Lucero interpretó a Chelo en un episodio de Mujer, casos de la vida real, serie presentada por Silvia Pinal. / Archivo TVNotas y Redes sociales

¿En qué capítulo de Mujer, casos de la vida real participó Lucero?

En la década de los 80, cuando ya era una figura consolidada en la música y la televisión, Lucero participó en un episodio de Mujer, casos de la vida real. La actriz dio vida a Chelo, una adolescente que creció bajo una dinámica familiar marcada por la exigencia académica y el control constante de su padre, Fermín, quien no aceptaba calificaciones menores a 10.

Dentro de la historia, el personaje nunca salía al patio a jugar con sus vecinos y dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar. Esa rutina la acompañó durante la niñez y la llevó a la adolescencia con la presión permanente de cumplir con las expectativas impuestas en casa.

El conflicto central se desarrolla cuando Chelo presenta un examen semestral y reprueba, situación que cambia el rumbo de la historia y expone las consecuencias de esa exigencia.

Años después, la propia Lucero compartió el video de este caso, lo que permitió que seguidores de distintas generaciones recordaran su participación en el unitario.

Lucero protagonizó un episodio del programa Mujer, casos de la vida real, donde dio vida a una adolescente bajo presión académica. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Lucero?

Lucero nació el 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Es cantautora, actriz, presentadora de televisión y empresaria mexicana. Inició su carrera desde la niñez al protagonizar programas infantiles en la televisión nacional, lo que marcó el comienzo de una trayectoria que se desarrolló de manera paralela en la música y la actuación. Con el paso de los años lanzó diversos álbumes y varias de sus canciones alcanzaron los primeros lugares en listas latinas, incluidas las de Billboard en Estados Unidos.

En el cine, Lucero obtuvo su primer papel protagónico en la película Coqueta y participó en un total de siete producciones cinematográficas. En televisión ha encabezado distintas telenovelas, entre ellas Mañana es para siempre y Soy tu dueña, además de Por ella soy Eva.

También incursionó en la conducción y en 2008 inició el programa de radio por internet “¿Qué onda, Lucero?”, ampliando su presencia en otros formatos de comunicación.

En el ámbito musical, continuó lanzando producciones como Indispensable, Mi secreto de amor y el álbum de duetos Un LuJo junto a Joan Sebastian. A lo largo de la década siguiente publicó materiales dirigidos tanto al público mexicano como al brasileño, participó en proyectos televisivos en ese país como Carinha de Anjo y ofreció conciertos como el realizado en el Auditorio Nacional para celebrar más de tres décadas de carrera.

