Lucero rompe el silencio sobre el “cambio físico” de Lucero Mijares, su hija, ¿Se sometió a un tratamiento?

Lucero habló sobre el cambio físico que ha experimentado su hija Lucero Mijares. La cantante compartió detalles sobre lo que se dice de su presunta transformación.

Lucero dio su opinión sobre el cambio físico de Lucero Mijares. / Foto: Redes sociales

¿Lucero Mijares cambió su aspecto físico? Difunden fotos

A mediados de noviembre, en el programa Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside, se dio a conocer el presunto cambio físico de Lucero Mijares. La locutora Liz López compartió que la joven cantante se habría realizado una sesión de fotos en la que se le observa más esbelta y con una figura estilizada, mostrando un estilo más fresco y con un toque atrevido.

En las imágenes compartidas por López, Lucero Mijares luciría un estilo que resalta su cintura , aunque mantiene sus característicos rizos, sello distintivo de su imagen. La locutora comentó que “quien está guapa, guapa, guapísima es Lucero Mijares”, destacando que las fotografías reflejan una figura completamente diferente.

Maxine Woodside agregó que le parecía agradable ver a Lucero con un tipo de vestimenta más acorde a su edad, en contraste con atuendos anteriores más reservados. Liz López destacó que ahora la visten de manera menos atenorada y más escotada, mostrando un cambio de imagen que refleja una etapa diferente en la vida de la joven cantante.

Comparten fotos Lucero Mijares tras perder varios kilos. / Redes sociales

¿Qué dijo Lucero del cambio físico de Lucero Mijares, su hija?

Ahora, Lucero desmintió de manera categórica las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y que supuestamente mostraban a Lucero Mijares más esbelta. En una entrevista con la prensa, aclaró que no se trataba de su hija, sino de fotografías generadas mediante Inteligencia Artificial.

“Pero eran de Inteligencia Artificial, no era ella”, detalló la cantante de temas como Sobreviviré, Electricidad, Cuéntame y Cuatro veces amor.

¿Quién es Lucero Mijares?

Lucero Mijares se perfila como una joven promesa del entretenimiento mexicano. Hija de los reconocidos artistas Lucero y Manuel Mijares, nació el 2 de febrero de 2005 y desde muy temprana edad mostró su pasión por la música y la actuación, siguiendo los pasos de sus famosos padres.

Su talento se ha destacado especialmente en el doblaje de películas animadas y de fantasía. Entre sus participaciones más recientes se encuentran Wicked: Por siempre, donde dio voz a Dorothy Gale, y La leyenda del dragón, interpretando a Ping, así como Wish: El poder de los deseos, donde puso su voz a Dahlia. Cada proyecto ha permitido a Lucero explorar distintos registros y emociones, consolidándose como una artista versátil.

Además de su trabajo en cine animado, Lucero Mijares formó parte de las dos temporadas de Juego de voces, un espacio que le permitió desarrollar su expresión actoral y vocal en un entorno competitivo y creativo.

