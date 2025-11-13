Lucero Mijares sorprende con su increíble transformación tras perder varios kilos, ¡luce irreconocible! Fotos

Luego de que Mijares sorprendiera al público al bajar 22 kilos en tan solo dos meses y medio, su hija Lucero Mijares sigue sus pasos y causa sensación con una impactante transformación física, al lucir más delgada y con un cuerpazo que ha dejado a todos impresionados.

Así luce Lucero Mijares tras su pérdida de peso en nueva sesión de fotos

Fue durante el programa “Todo para la mujer”, conducido por Maxine Woodside, donde la locutora Liz López reveló que recientemente Lucero Mijares realizó una sesión de fotos en la que se le vio mucho más delgada y con una figura estilizada, luciendo una imagen más fresca y sexy.

Liz compartió las imágenes y, en efecto, Lucero Mijares luce con un estilo más atrevido y sexy, mostrando una figura que resalta su cintura y deja ver un poco más de piel gracias a un escote que enmarca sus brazos. Eso sí, conserva sus característicos rizos, esos que se han convertido en su sello distintivo.

Comparten fotos Lucero Mijares tras perder varios kilos. / Redes sociales

“Quien está guapa, guapa, guapísima es Lucero Mijares. Le hicieron unas fotografías en las que se ve espectacular. Lucero Mijares, hija de Lucero, en estas imágenes se aprecia con varios kilos menos y, además, con una cinturita”, comentó Liz López.

Maxine Woodside aseguró que se se veía “guapísima” y que le gustaba mucho verla con otro tipo de ropa más acorde a su edad.

“Porque la vestían como más atenorada y ahorita más escotada”, dijo Liz López, sobre las fotos que demostrarían el cambio de imagen de la joven cantante.

Comparten fotos Lucero Mijares tras perder varios kilos. / Redes sociales

¿Cómo bajo de pesó Lucero Mijares?

Aunque uno de los colaboradores cuestionó si Lucero Mijares se habría sometido a alguna cirugía estética, las locutoras aclararon que, probablemente, la joven cantante fue asesorada por el mismo doctor que ayudó a su papá Mijares a bajar 22 kilos, logrando su transformación a través de una dieta balanceada y control médico.

“Yo creo que fue con el mismo doctor de su papá”, dijo Liz López.

“Siento que le está ayudando ese doctor y qué padre, porque está chava, es bonita es muy talentosa”, comentó Vicky López.

Comparten fotos Lucero Mijares tras perder varios kilos. / Redes sociales

¿Cuántos kilos perdió Lucero Mijares?

Se desconoce cuántos kilos ha perdido Lucero Mijares. De hecho, la joven cantante no ha confirmado estar siguiendo algún régimen o tratamiento para bajar de peso, ni ha hablado públicamente sobre este tema.

Cabe señalar que, hasta el momento, Lucero Mijares no ha compartido estas fotografías en sus redes sociales ni ha confirmado nada sobre su presunta pérdida de peso.

Lo cierto es que Lucero Mijares siempre se ha mostrado segura de sí misma, orgullosa de su imagen. A pesar de haber recibido críticas por su físico, la joven ha mantenido una actitud positiva, sin dejarse afectar por los comentarios negativos.

“Me da exactamente igual. Creo que hay que amarse a uno mismo… si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello. Obviamente a nadie le cae mal una ejercitadita, pero soy muy feliz los comentarios negativos no me quitan el sueño”, comentó anteriormente Lucero Mijares sobre las críticas que ha llegado a recibir por su peso.

