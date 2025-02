Lucero Mijares muestra su solidaridad a Alicia Villarreal, tras agresión de Cruz Martínez

El pasado domingo, Alicia Villarreal preocupó a los asistentes de su show al realizar la señal de auxilio en pleno escenario, la cual es interpretada como un pedido de ayuda para casos de violencia de género.

Durante su presentación en Michoacán, la cantante permaneció en silencio por unos segundos, luego levanto el brazo derecho y formó un cuatro con la mano y finalizó con un puño cerrado. Aunque no hizo comentarios al respecto y continuó con el espectáculo, el gesto alarmó a sus seguidores.

Lamentablemente más tarde trascendió que días antes Alicia había sido hospitalizada de emergencia en una clínica de Monterrey. Sin embargo, tras una revisión médica, fue dada de alta a las pocas horas.

Luego de los hechos, las autoridades tomaron conocimiento del asunto de la agresión que habría recibido presuntamente de Cruz Martínez, pues según Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, el productor musical habría intentando impedir el paso del aire en el cuello, tras una discusión en su domicilio en Monterrey, donde aún vivía la expareja tras su separación el año pasado.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez ya no se divorcian / Redes sociales

Alicia Villarreal se presenta en la Fiscalía

La cantante Alicia Villarreal acudió la tarde de este miércoles a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres en Monterrey para ratificar y ampliar su declaración en contra de Cruz Martínez por la presunta agresión que sufrió el fin de semana pasado.

“Yo les agradezco que se hayan esperado tantas horas. También les agradezco a las autoridades que me han dado el tiempo, al público, a toda la gente estoy llevando esto que ha sido difícil. Entonces nada más hemos venido a declarar estos hechos y pues ya, las decisiones finales ya las tomará (las autoridades)”,comentó Alicia a los medios.

Alicia Villarreal pidió ayuda con esta seña en concierto / Instagram

Lucero Mijares muestra solidaridad con Alicia Villarreal

La cantante y actriz Lucero Mijares opinó respecto a la situación que enfrenta Alicia Villarreal tras la agresión supuestamente por parte de Cruz Martínez.

Lucero mostró su empatía y solidaridad con Alicia Villarreal, quien fue su compañera en el concurso de canto Juego de voces y reconoció la fortaleza de la cantante para hacerlo público

“Muchísima tristeza es algo que justamente ahorita decía que no puede ser que alguien tan reconocido sufra algo así. No se vale. Me siento bien de que haya hecho esa seña en público y al mismo tiempo me entristece que le esté pasando esto. Es horrible y a mucha gente le pasa”.

“Creo que al hacerlo en público mucha gente se puede dar cuenta. Afortunadamente no me ha pasado y espero no me pase nunca, pero qué bueno que ella tenga esa seguridad y esa fuerza para reconocerlo. No quiero decir mucho. Lo más importante es el amor de una madre a una hija. Mel está muy cerca de Alicia todo el tiempo”. Lucero Mijares

Lucero Mijares envío su cariño a Alicia Villarreal y a Melanie Caromona, con quienes compartió escenario en la primera temporada de ‘Juego de voces’:

“Les mando todo mi amor, todo mi respeto, toda la fuerza y ojalá vengan cosas mejores”, concluyó.

