Lucero Mijares cumple 20 años; sus famosos papás la celebraron: “La hija que siempre soñé”

El pasado 2 de febrero, Lucero Mijares, hija de los reconocidos cantantes Lucero y Manuel Mijares, celebró sus 20 años, por lo que sus famosos padres no dejaron pasar la ocasión y compartieron emotivos mensajes llenos de amor y orgullo por ella.

Lucero dedica una emotiva carta a su hija menor, Lucero Mijares, por su cumpleaños

A pesar de que los cantantes se separaron hace 14 años, ambos han estado muy cerca de sus hijos a quienes han criado juntos pese al divorcio y les han enseñado el valor de la familia.

Para celebrar el especial cumpleaños de su hija, Lucero, compartió en su cuenta de Instagram, un conmovedor mensaje para ella.

“Mi niña, mi luz, mi princesa, mi sueño realizado, hoy cumple 20”, escribió, acompañando el mensaje con una serie de fotografías que muestran su relación a lo largo de los años.

En su carta, la cantante recordó momentos entrañables de la infancia de Lucero Mijares y la describió como una persona inteligente, madura y única. También agradeció la complicidad que comparten y expresó su deseo de que su hija continúe siendo feliz y que Dios guíe su camino.

“Parece que fue hace unos días cuando nació y levantaba la ceja aún cuando dormía en mi hombro o en mis brazos. Mi Lucero, celebro tu vida preciosa mía, y celebro diario porque eres mi regalo de todos los días”.

Y agregó:

“Gracias por tus risas para todos mis chistes, por pedirme que no me vaya a dormir temprano para quedarnos otro rato juntas, por ser mi mejor amiga y confidente, por hablarme y por escucharme y por ser mi compañera en todo lo que hacemos. Eres la hija que siempre soñé pero cada instante superas mis expectativas… Tan inteligente, tan madura, tan bella, tan única, tan tú”.

Lucero y Lucerito son muy cercanas / Instagram

“Que Dios siga guiando tu camino y que seas la persona más feliz de este planeta, hoy y todos los días de tu vida. Feliz cumple”, continuó la cantante.

El mensaje cerró con un tierno detalle, en el que Lucero mencionó un plan pendiente entre ambas: “Te amo como no sabes. Un día vamos por un jellycat”, haciendo referencia a un tipo de peluche que parece tener un significado especial para ellas.

Manuel Mijares es el papá más orgulloso; celebra los 20 años de Lucero Mijares

Por su parte, Manuel Mijares también felicitó a su hija a través de sus redes sociales. El cantante compartió varias fotografías del pasado y un mensaje en el que expresó su orgullo por la persona en la que se ha convertido.

“Hoy celebramos 20 años desde el día en que llegaste a iluminar nuestras vidas”, escribió Mijares, diciendo las cualidades de su hija a quien calificó una joven fuerte, valiente, inteligente y llena de amor.

“Mi nena hermosa… No hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que me siento de la persona en la que te has convertido: fuerte, valiente, inteligente y llena de amor”, comenzó a decir.

El cantante también mencionó que ha sido un privilegio verla crecer y construir sus propios sueños, asegurándole que siempre estará a su lado para apoyarla en cada etapa de su vida.

“Cada año que pasa, sigues sorprendiéndome con tu determinación en todo lo que te propones y logras. Ha sido un privilegio verte crecer, aprender y construir tus propios sueños. No importa la edad que tengas, siempre serás mi niña, y siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso de tu camino”.

Y le deseó que: “Este nuevo año de vida te traiga felicidad, éxito y muchas bendiciones. Disfruta cada momento y nunca dejes de brillar y contagiar con esa sonrisa que te caracteriza. Feliz cumpleaños, mi nena hermosa. TE AMO”.

Ahora cantan juntos / Instagram

Lucero Mijares agradece las felicitaciones por su cumpleaños

La carismática hija de Lucero y Mijares les respondió los mensajes a sus papás en redes sociales, enterneciendo a sus seguidores, quienes admiran la relación que tienen.

Lucero Mijares le respondió en primer lugar a su mamá y dijo: “Miii mami hermosa! Me hiciste llorar un buen con este hermoso post!! Te amooo tanto y gracias a ti por todo siempre!!”

“Muchas graciaasss papitooo!! Soy la más afortunada de tenerte!!! Te amooooo”, le contestó a su papá.

Lucero Mijares cumplió 20 años / IG: @luceromijaresoficial

Otros famosos amigos de sus padres como Emmanuel, también le desearon lo mejor en ese día tan especial: “Feliz cumpleaños Beba! Que Dios siga iluminando tu camino, y sigas brillando como hasta ahora. Nos alegras beba!”, dijo el cantante.

Además, los seguidores de los cantantes también dejaron algunos comentarios como: