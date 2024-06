Lucerito Mijares tiene debut musical en Madrid; así la apoyaron sus padres

Lucerito Mijares, la talentosa hija de Lucero y Manuel Mijares, ha dado un paso importante en su carrera artística con su debut en Europa.

Recordemos que Lucerito debutó en teatro musical con la obra El Mago en abril de 2023 y desde ese entonces no ha hecho más que conquistar los escenarios, demostrando que ha heredado el talento y carisma de sus padres, consolidándose como una promesa en el mundo del espectáculo.

El MAGO 200 representaciones / Liliana Carpio, TVNotas

Lee: Fallece Donald Sutherland actor que dio vida al presidente Snow en Los juegos del hambre

Lucerito Mijares conquista Madrid

¡Ahora se ha presentado en Madrid! La intérprete ha sido la invitada especial de los premios Unlock her future 2024, conducido por Paola Rojas y que tiene como propósito ayudar a las mujeres y niños de diversas partes del mundo para fomentar y respaldar sus emprendimientos, con el objetivo de que estos generen un impacto sociocultural.

Lucerito se encargó de deleitar a todos los presentes. Lo emotivo del momento fue ver a sus padres, Lucero y Mijares, como parte del público, aplaudiendo el gran logro de su hija.

Temas como “Nena” de Miguel Bosé, “On the radio” de Donna Summer, y “Proud Mary” de la banda Creedence Clearwater Revival, mejor conocida como “Rolling in the River,” fueron algunas de las canciones que interpretó en el escenario, emocionando a todos los presentes.

Lucero y Paola Rojas orgullosas de Lucerito

Aunque Lucero, su madre, estuvo presente, cantando, aplaudiendo y gritando, no fue suficiente. En redes sociales publicó fotos y videos de su hija acompañada de un emotivo mensaje.

“Disfrutando de nuestra @luceromijaresoficial maravillosa en Madrid, invitada especial para cantar en la gran gala de #unlockherfuture con mucho éxito. Cada día la admiro más. Qué gran noche, qué grandes momentos”. Lucero

A la par, la conductora estrella de la noche, Paola Rojas, también compartió un video de Lucerito en el que escribió:

“Así triunfó @luceromijaresoficial en Madrid”. Paola Rojas

En la publicación de la periodista, los comentarios positivos no se hicieron esperar:

“Tiene en la voz la dulzura de su mamá y la potencia enorme de la voz del padre ¡Pero mérito solo de lucero Mijares!”, “La princesa de México triunfando en Madrid”, escribieron internautas.

Mira: Danna enfrenta baja venta de boletos para su concierto en Madrid ¡a tres días del concierto!