Lucero Mijares reaparece tras fotos virales de su supuesto cambio físico, ¿realmente tuve un cambio radical?

El día de ayer, Lucero Mijares se volvió tendencia luego de que en “Todo para la mujer” se filtrara una supuesta sesión de fotos en las que se le ve en la que se le ve mucho más delgada y con una figura estilizada, luciendo una imagen más fresca y atrevida.

Aseguran que Lucero Mijares bajó varios kilos y estrenó un nuevo estilo

Liz López, locutora y colaboradora en “Todo para la mujer” aseguró que Lucero Mijares perdió varios kilos y cambió su estilo. Liz compartió las imágenes y, en efecto, Lucero Mijares luce con un estilo más atrevido y sexy, mostrando una figura que resalta su cintura y deja ver un poco más de piel gracias a un escote que enmarca sus brazos.

“Quien está guapa, guapa, guapísima es Lucero Mijares. Le hicieron unas fotografías en las que se ve espectacular. Lucero Mijares, hija de Lucero, en estas imágenes se aprecia con varios kilos menos y, además, con una cinturita”, comentó Liz López.

Maxine Woodside aseguró que se se veía “guapísima” y que le gustaba mucho verla con otro tipo de ropa más acorde a su edad.

“Porque la vestían como más aseñorada y ahorita más escotada”, dijo Liz López, sobre las fotos que demostrarían el cambio de imagen de la joven cantante.

Sin embargo, en redes sociales muchos usuarios pusieron en duda las imágenes difundidas en “Todo para la mujer”, las cuales se viralizaron de inmediato. Varios internautas aseguran que podrían tratarse de fotografías generadas con inteligencia artificial. ¿Será verdad?

Comparten fotos Lucero Mijares tras perder varios kilos. / Redes sociales

¿Qué hizo Lucero Mijares para bajar de peso?

Aunque uno de los colaboradores cuestionó si Lucero Mijares presuntamente se habría sometido a alguna cirugía estética, las locutoras aclararon que, probablemente, la joven cantante supuestamente fue asesorada por el mismo doctor que ayudó a su papá Mijares a bajar 22 kilos, logrando su transformación a través de una dieta balanceada y control médico.

“Yo creo que fue con el mismo doctor de su papá”, dijo Liz López.

“Siento que le está ayudando ese doctor y qué padre, porque está chava, es bonita es muy talentosa”, comentó Vicky López que, según cree, ha sido gracias a la asesoría del mismo especialista que ayudó a su papá en este proceso, quien también hace poco deslumbró a sus fans al lucir más delgado, pues no todo fue por vanidad, sino por intentar mejorar.

¿Qué dijo Lucero Mijares sobre las imágenes en las que luce un cambio radical?

Este viernes, Lucero Mijares reapareció en Instagram al compartir en sus historias un video publicado originalmente por su mamá, Lucero. En las imágenes, la cantante bromea sobre el “miedo” que siente al ir de copiloto mientras su hija maneja: “Tengo un poco de miedo”, dice entre risas. La situación es totalmente irónica, pues Lucero conduce extremadamente lento; incluso acompaña el clip con el texto: “casi choco”.

En el video, Lucero Mijares aparece en pants, sudadera y con el cabello recogido en una cola de caballo. No muestra un cambio radical, aunque tampoco es una imagen completa y nítida de la actriz, por lo que resulta difícil determinar si realmente bajó de peso.

Además, la cantante no ha aclarado ni desmentido nada sobre su supuesta transformación física, dejando abierta la abierta la incógnita sobre su presunta pérdida de peso.

