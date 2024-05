Lucero y Mijares habrían tomado una decisión tras comentarios de Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y el Estaca

Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, ‘el Estaca’ se volvieron objeto de críticas en redes sociales luego de que emitieron comentarios sarcásticos sobre lo que dijo Lucerito Mijares acerca de que a veces la confunden con hombre, pues usa gorra y “quizás ... no encaje con lo que algunos consideran femenino”.

Los comentarios de los presentadores fueron en el programa Qué importa, que conducen en conjunto, en el que dedicaron un segmento a hablar en torno a lo dicho por la joven cantante y actriz.

Composición: Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray/ Lucero Mijares / Captura de Pantalla/ Intagram: @luceromijaresoficial

Como era natural, usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a las declaraciones de los conducotres, por lo que rápidamente los llenaron de críticas, por hacer comentarios ácidos en relación con la apariencia física de una joven en pleno 2024.

Lucerito, así como sus padres, Manuel Mijares y Lucero Hogaza no se han pronunciado públicamente respecto a estas polémicas declaraciones.

La hija de Lucero y Mijares / Instagram: @luceromexico

¿Qué decisión tomaron Lucero y Mijares tras los ácidos comentarios de Videgaray, Rivera y San Cristóbal?

Luego del escándalo por las palabras de los conductores de Qué importa acerca de lo dicho por Lucerito Mijares, el periodista Miguel Maldonado, ‘el Chiapaneco’ dio a conocer los padres de la joven querrían “marcar un alto” a esta situación.

De acuerdo con el periodista, Lucero Hogaza habría pedido a su mamá, Lucero León, que tome el control de la carrera de su hija,



“Me enteré de muy buena fuente que le quieren marcar un alto a todas estas personas que se burlan de Lucerito (...) Mamá Lucero, la abuelita, no se había metido a manejar la carrera de Lucerito, pero ahora ya se molestó y tomó cartas en el asunto. Ella le va a llevar la imagen”: Miguel Ángel Maldonado

Con esta decisión, Miguel Ángel destacó que las entrevistas hacia Lucerito disminuirían, para así no dar pie a comentarios como los de los conductores de ‘Qué importa’.

Lucerito Mijares posando con muecas / Instagram: @luceromijaresoficial

Lucerito Mijares se defiende de las críticas

Además, la joven ya había mencionado en una entrevista hace tiempo que las críticas en redes sociales sobre su físico le son indiferentes.

“Yo no soy la típica chica que se preocupa por lucir perfecta. A veces me muerdo las uñas... Quizás mi estilo no encaje con lo que algunos consideran ‘femenino’”. Lucerito

Lucerito remarcó que ella siempre ha preferido un estilo más relajado; es decir, usar gorras, pants y un maquillaje discreto, por lo que las críticas simplemente por “parecer hombre” le dan risa.

Lucero Mijares / Facebook: Lucero Mijares

“Obviamente, me da exactamente igual… No me incomoda. A mí me da muchísima risa”, agregó.

La joven sigue sin responder directamente a las críticas de los presentadores, quienes tampoco se han pronunciado respecto a los innumerables comentarios negativos que han recibido en relación con lo dicho acerca de Lucerito Mijares.