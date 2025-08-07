Sofía Rivera Torres explota contra críticas por su cuerpo postparto y asegura que la foto fue editada, VIDEO

Sofía Rivera Torres se convirtió en tendencia luego de reaparecer en televisión como panelista de La casa de los famosos México 2025, a cuatro meses de haber dado a luz a su hijo. Su imagen comenzó a circular en redes sociales acompañada de una ola de comentarios negativos sobre su cuerpo, lo que rápidamente detonó una polémica que revivió críticas previas sobre su postura ante otras figuras públicas. La conductora, lejos de ignorar el escándalo, utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

Su reacción en Instagram generó diversas respuestas, incluso hasta una muestra de apoyo de su esposo, el conductor Eduardo Videgaray.

Sofía Rivera Torres recibe críticas por su actual aspecto físico / IG: @eduardovidegaray / @sofiariveratorres

¿Qué respondió Sofía Rivera Torres a las críticas por su cuerpo postparto?

A través de un video, Rivera Torres explicó que la imagen en la que se le criticó por su cuerpo postparto no corresponde con la realidad. Mencionó que despertó con múltiples mensajes, algunos de apoyo y otros ofensivos y que incluso clínicas le ofrecieron tratamientos estéticos gratuitos tras ver la fotografía viral.

“Me encuentro con unas fotos mías con un cuerpo que vi distinto al que tengo” Sofía Rivera Torres

Para reforzar su versión, compartió una captura del video original del cual habría sido tomada la imagen en cuestión, asegurando que no se trataba de su apariencia real sino de una manipulación digital.

“Ese cuerpo de la foto, no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche” Sofía Rivea Torres

¿La foto de Sofía Rivera Torres en redes fue editada? Esto dijo la conductora

Lejos de enfocarse en responder con agresividad a cada comentario negativo, Sofía Rivera Torres aseguró que su prioridad es su hijo, nacido hace apenas cuatro meses. Reconoció que aún está lejos de recuperar su figura anterior, pero enfatizó que su cuerpo ha cambiado por decisión propia al darle lactancia a su hijo.

“Debajo de chichis gigantescas y pesadísimas con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen” Sofía Rivera Torres

Además, lanzó una pregunta retórica que también funcionó como un mensaje desafiante:

“El gusto que le ha dado a tantas personas saber que estoy súper gorda, ¿será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?” Sofía Rivera Torres

Su respuesta fue bien recibida por muchos de sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo. Entre ellos, destacó el de su esposo, Eduardo Videgaray, quien simplemente escribió: “Te amo”.

Sofía Rivera Torres presume su pancita junto a Eduardo Videgaray / IG: @sofiariveratorres

¿Por qué comparan a Sofía Rivera Torres con Lucerito Mijares tras su aparición en La casa de los famosos México 2025? ¿Qué dijo Sofía Rivera Torres de Lucerito?

Los comentarios negativos no sólo surgieron por la apariencia física de la conductora. En redes sociales, algunos usuarios recordaron que, meses atrás, Sofía Rivera Torres habló de la imagen de Lucero Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares. Esto fue lo que dijo:

“Es la hija que tuvo Mijares con Mijares. Se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble” Sofía Rivera Torres

Sus palabras fueron revividas en redes y provocó que muchas personas acusaran a Rivera Torres de recibir ahora lo que había criticado anteriormente.

Este antecedente generó una oleada de opiniones encontradas. Mientras algunos la defendieron por haber sido madre recientemente, otros aprovecharon para cuestionarla por sus comentarios pasados y señalar una supuesta doble moral. Sin embargo, la conductora no hizo alusión directa a esa polémica previa en su comunicado reciente.

