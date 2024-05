Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr coquetean en Juego de voces y papá Mijares ¡no soportó!

Desde el estreno del exitoso programa dominical, “Juego de voces”, la especulación sobre un potencial romance entre Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Gaytán ha mantenido a los seguidores en vilo.

A pesar de las afirmaciones de la hija de Lucero y Manuel Mijares durante un par de transmisiones en vivo, donde aseguraba que solo existía amistad entre ellos, un reciente intercambio de palabras, algo acalorado ha generado emoción en muchos, ¡a excepción del padre!

Lucerito y Eduardo Capetillo Gaytán coquetean en vivo

Durante el último episodio de “Juego de Voces” transmitido por Televisa, Lucerito participó como lider, en una dinámica de duelo y aprovechó para elogiar las cualidades de su compañero del equipo “Herederos”, Eduardo Jr, y sin importar la presencia de su padre, dejó ver que hay química.

“Voy a mandar a un chico que trae un arma fuerte”, anunció, mirando a Eduardo. La respuesta de Capetillo Jr fue: “Traemos con qué". La conversación siguió con Lucerito preguntando, "¿Le damos?” afirmando que además de todo, estaba muy guapo.

Fue en esta parte donde el momento fue revelador cuando Eduardo Capetillo Gaytán lanzó un piropo a Lucerito y dijo que ella lucía aún más hermosa, lo que desencadénó comentarios entre los espectadores, quienes al unísono corearon: “¡Son novios! ¡Se gustan!”

¡Mijares se deja ver como papá celoso de Lucerito y le llama la atención!

Las cámaras capturaron la sorpresa en el rostro de Mijares al ver lo que estaba ocurriendo. A pesar de que la sonrisa encantadora de su hija, Lucerito era el centro de atención, su papá no tardó en interrumpir para hacer una llamada de atención a la joven, dejando en claro que es un papá celoso de su hija.

“Oye, escuincla, te calmas”, fueron las palabras de Mijares que detuvieron de inmediato el coqueto entre los jóvenes.

En redes la situación no pasó desapercibida y los comentarios no se hicieron esperar. No cabe duda que este programa se ha robado el corazón de la audiencia que puede conocer más a las personalidades y talentos de los “Consagrados": Mijares, Isabel Lascuráin, Alicia Villarreal, Erik Rubín y Eduardo Capetillo, y de los “Herederos": Lucerito Mijares, Joss Kiss, Melenie Carmona, Mía Rubín y Eduardo Capetillo Gaytán, bajo la conducción de Angélica Vale.

