Luis Fer asegura que se planeaban las peleas con Juan Carlos Acosta en Enamorándonos

“Enamorándonos”, un programa de TV Azteca que buscaba el amor, gozó de un enorme éxito desde 2016 hasta 2020. De esta emisión surgieron personalidades como Daniela Alexis ‘Bebeshita’, Jacky Ramírez, la influencer Vanda, Magaly Chávez, Isis Serrath y Katherinne Huerta ‘Bellakath’.”

El programa estaba presentado por Carmen Muñoz y Adrián Cué, quienes orientaban a los participantes en su búsqueda del amor verdadero.

Aunque el programa ya no está al aire, permanece en la memoria del público debido a los numerosos escándalos que lo rodearon. Casi cada día se transmitía una pelea entre los participantes, generando tensión en los espectadores, aunque rara vez escalaban más allá de discusiones verbales.

Mira: MasterChef Celebrity: Entre fuertes peleas y lágrimas conocimos al nuevo eliminado del reality

Luis Fer, uno de los exconcursantes más populares del programa, solía estar frecuentemente en pantalla, pero también era conocido por sus intensas discusiones con el sexólogo del programa, Juan Carlos Acosta, quien ofrecía consejos sobre relaciones a los participantes. En varias ocasiones, estas discusiones llegaron a ser bastante acaloradas, e incluso hubo un momento en el que Luis Fer abandonó el set por no poder contener su molestia con Acosta. Esto generó especulaciones durante mucho tiempo sobre una posible mala relación entre ellos.

Ahora, Luis Fer rompe el silencio, y en el pódcast “De Hu3v0s pódcast”, reveló que gran parte de lo que ocurría en el programa estaba planeado. Sin embargo, en ese momento le valió hacer mala fama, pues fue reconocido como uno de los concursantes más polémicos, pero al parecer todo formaba parte de una estrategia para generar controversia.

Luis Fer

“Con Juan Carlos Acosta, yo sí me calentaba. Dos o tres veces nos encontramos después de que me decía mis cosas y me decía: ‘Luis, no soy yo’ y claro no es él. Yo estoy de frente viéndolo y se escuchaba cómo le estaban diciendo a Carlos y a Carmen: ‘Dile más, dile más’”, contó.