Damaris Rojas feliz en la soltería, pero lista para un amor bonito: “Dejé de ser intensa y tóxica”

La actriz e influencer Damaris Rojas nos platicó qué significa para ella el Día del amor y la amistad.

“Es muy importante. Me gusta tener un acercamiento más profundo con las personas que quiero. Normalmente, soy de las mujeres que manda mensajitos para recordarles que los quiero mucho o lo feliz que me hacen”.

“El amor es un compromiso de apoyo y lealtad hacia las personas que amas. El amor verdadero es un sentimiento que implica no tener envidias con tu pareja. Apoyarnos mutuamente y, sobre todo, estar en los buenos y malos momentos”.

Damaris en busca del amor / Joshua Israel García Juárez e IG @damarisrojasoficial

A Damaris Rojas no le ha ido bien en el amor

Le preguntamos si tiene pareja. “No tengo. Mi última relación me dejó muy lastimada y sorprendida por sus acciones. Por eso, decidí tomarme un tiempo para sanar mi corazón y estar preparada para cuando llegue Cupido a mi puerta. Por ahora no estoy lista. No quisiera cargar de energías negativas al hombre que llegue a mi vida. Prefiero empezar lo más sana posible. Llevo un año soltera”.

Damaris en busca del amor / Joshua Israel García Juárez e IG @damarisrojasoficial

Damaris Rojas admite que era una persona tóxica

Nos confesó que ha cambiado su forma de ser en las relaciones, pues reconoce que era una mujer tóxica.

“Soy una mujer intensa en el amor. Hasta para las cosas que hago cotidianamente (ríe), pero ahora estoy más consciente de lo que no les gusta a los hombres. Por ejemplo, ya no reviso celulares. No pregunto todo el tiempo dónde están. Dejé de ser intensa, tóxica. Ahora soy intensa para amar bonito, sin toxicidades”, concluyó.

Damaris en busca del amor / Joshua Israel García Juárez e IG @damarisrojasoficial

La trayectoria de Damaris Rojas

Damaris Rojas participó en el programa ‘Enamorándonos’ (2016) en TV Azteca.

La vimos como conductora en el matutino ‘Hoy’.

Participó en varios realities como: ‘El poder del amor’ y ‘Enamorándonos USA’.

Incursionó en la música con los sencillos “La domadora” y “Uy, qué calor”.

