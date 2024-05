A Damaris Rojas la quisieron culpar por el accidente que sufrió ¡trataron de meter 4lc0h0l en su coche!

Este martes de TVNotas, en exclusiva, platicamos con Damaris Rojas, quien el pasado 11 de mayo sufrió un accidente automovilístico. Recibió un fuerte golpe en la cabeza y perdió la conciencia: “El carro dio varias vueltas hasta estrellarme contra un muro de contención. Gracias a Dios las bolsas de aire del carro se activaron. Recuerdo que estaba soñando y que alguien me dijo: ‘despierta’”.

“Sentí que mi cabeza traía mucha agua y, al voltear, mi carro estaba totalmente destrozado. Mucha gente me estaba grabando. No entendía nada. Solo veía vidrios por todos lados y gritos diciéndome que no me moviera”. Damaris Rojas

Y añadió: “Hace poco me operé de las costillas y, afortunadamente, traía la faja correcta. Mi cuerpo no estuvo presionado gracias a eso. Me siento muy agradecida porque, a pesar de que el carro recibió el impacto, de mi lado no pasó nada. Dios me protegió al dejar mi puerta intacta”.

Damaris Rojas secuela de su accidente / Cortesía de la conductora

Damaris Rojas nos contó sobre las secuelas que vivió tras el accidente

“Al momento de llegar al hospital me hicieron radiografías de cuerpo completo. En esos estudios se observa que mi cerebro tenía líquido regado. Salí con traumatismo craneoencefálico leve y esguince en la columna cervical. Al día siguiente me quise levantar y no pude. Sentía mucho vértigo. Los doctores se dieron cuenta de que fue porque las medicinas me provocaron una reacción agresiva”, dijo.

Si bien fue dada de alta, está en constante chequeo: “Hace unos días me dieron de alta, pero necesito estar en observación dos meses. Me mandaron varias indicaciones. No puedo hacer movimientos bruscos y deben monitorearme constantemente. Perder el hilo al hablar, vomitar disparado, quedarme dormida o sentir cansancio de la nada son alertas de peligro. Me preocupa porque hay derrames cerebrales que llegan después de un accidente. Por eso debo cuidarme muy bien”.

Damaris Rojas en el hospital / Cortesía de la conductora

Damaris Rojas revela que la quisieron culpar del accidente

Además, Damaris reveló que supuestamente intentaron ponerle botellas en su carro para culparla del choque.

“La persona que me chocó no traía seguro ni licencia e iba a exceso de velocidad. Ahora resulta que una muchacha de la camioneta está lesionada. Pero eso no es todo. Una mujer intentó meter botellas de cerveza a mi carro. Me di cuenta a tiempo y evité que lo hiciera. Hubo personas que se percataron de lo que querían hacerme y le reclamaron”, relató.

La conductora señala que ella no bebe: “A lo lejos escuché que gritaron: ‘Viene borracha’. Yo no tomo ni una sola gota de alcohol. Tengo forma de comprobar lo que estoy diciendo”.

“Estas personas me quieren sacar dinero. Qué casualidad que el peritaje se dio por un video que entregaron ellos en una USB. Todo está muy raro. No sé si se trate de un montachoques. No me voy a dejar. Ya mandé la carpeta de investigación a un abogado”, finalizó.

